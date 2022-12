AXA安盛延續佳績 全年橫掃逾百項業界大獎 全力推動產品創新、提升客戶體驗、應用數碼科技及建立專業團隊 不斷尋求突破

AXA安盛積極在保險產品和服務方面尋求突破,致力成為客戶和社區的健康夥伴,全方位照顧客戶需要。此外,AXA安盛作為負責任的企業、保險商及投資者,努力不懈地推動可持續發展,不但將 ESG 融入營運及發展策略,並將之融入社區。

憑着各方面的實力,AXA安盛今年延續驕人佳績,橫掃逾百個業界大獎,包括在保險業界獲得行業高度認可的「香港保險業大獎2022」中,更是百發百中,勇奪9項殊榮,以及在《指標》「第十二屆財富管理大獎」奪得「年度保險企業大獎」等多個獎項,這些都是對AXA安盛在推動可持續發展、加強產品創新、提升客戶體驗、應用數碼科技及建立專業團隊方面擁有堅強實力的有力證明。



多元化創新保險產品 助客戶活出更精采人生

今年AXA安盛在人壽、健康及儲蓄保險方面成績彪炳,於年初推出皇牌產品「摯匯儲蓄計劃」有別於一般儲蓄計劃,除了提供多達9種貨幣選擇,更配合非凡靈活彈性的貨幣轉換及市場首創雙重貨幣戶口,以卓越靈活性滿足客戶的需求。同時,AXA安盛明白到客戶面對醫療通脹的問題,故全面升級其屢獲殊榮的皇牌自願醫保計劃「AXA安盛智尊守慧醫療保障」,進一步拓展醫療保障範圍,包括取消終身保障限額及為所有保障級別客戶提供全球急症治療保障,而保費維持不變。同時推出全新的尊貴保障級別,更可覆蓋至全球(不包括美國),展現AXA安盛全方位體貼顧客對醫療保障的需要。

此外, AXA安盛致力研發多元化創新保險產品,今年推出的皇牌產品「卓越」豐盛守護樂,以單一意外保單為橫跨三代家庭成員提供共享保障,讓家庭成員在彈性預算下能夠得到適切的幫助。該產品榮獲香港保險業聯會「香港保險業大獎2022」之「傑出創意產品/服務大獎 - 一般保險(傑出大獎)」,以及iMoney 智富雜誌「優秀保險企業大獎2022」之「最佳個人意外保險」殊榮。

僱員福利保險方面,AXA安盛除了協助企業客戶為僱員提供周全的醫療保障,更推出多項創新方案,包括為全面實行電子索償的AXA安盛僱員福利保險特選企業客戶提供1% 全年保費回贈,成為全港首間保險公司推行綠色保費回贈,以實際行動推動客戶一起身體力行支持環保。

AXA安盛亦透過預防、治療及身心健康支援服務,全方位關顧客戶於人生每個階段的身心健康,務求超越理賠角色,成為客戶的人生夥伴。AXA安盛於今年推出非保險健康管理計劃「BeOnTrack健康同步計劃」,透過專家團隊的指導及數碼健康工具,助參加者重塑健康生活習慣。除了身體的健康,僱員心理健康亦不能忽視,AXA安盛特別為指定僱員福利保單成員推出全面的心理健康網絡,讓成員輕鬆獲得合適的輔導及治療。

一般保險

- 香港保險業聯會「香港保險業大獎2022」,包括:

• 傑出創意產品/服務大獎 - 一般保險(傑出大獎)

• 最佳合作項目大獎 - 一般保險(年度三強)

- 《彭博商業周刊/中文版》「金融機構大獎2022」:「產品創新 - 卓越大獎」

- 新城財經台「香港企業領袖品牌2022」:「卓越海外留學保險服務品牌」

- 新城財經台「大灣區保險業大獎2022-香港站」:「傑出創新產品/服務奬 (產險)」

- 香港中小型企業總商會:「中小企業最佳拍檔獎」

- iMoney 智富雜誌「優秀保險企業大獎2022」,包括:

• 最創新分銷渠道拓展

• 最佳個人意外保險

人壽、健康及儲蓄保險

- 香港保險業聯會「香港保險業大獎2022」:「 傑出創意產品/服務大獎 - 自願醫保計劃 - 年度三強」

- 財經雜誌《指標》第十二屆「《指標》財富管理大獎」:「危疾保險產品(最佳表現)」

- 《彭博商業周刊/ 中文版》「金融機構大獎2022」:「儲蓄計劃 - 卓越大獎」

- 「10Life 5星保險大獎 2022 」,包括:

• 5星高端醫療保險獎

• 5星自願醫保獎

- 星島日報「星鑽服務大獎2021」,包括:

• 創新保險產品(儲蓄)

• 保險醫療服務 - 危疾保險

- 香港01「01企業金勳大獎2021」:「傑出危疾保障產品」

- 新城財經台「香港企業領袖品牌2022」,包括:

• 卓越儲蓄保險產品及服務品牌

• 卓越危疾保險服務品牌

• 卓越人壽保險服務品牌

- 新城財經台「大灣區保險業大獎2022-香港站」,包括:

• 傑出危疾保障產品獎

• 傑出儲蓄產品獎

- iMoney 智富雜誌「優秀保險企業大獎2022」,包括:

• 最佳自願醫保

• 最佳儲蓄產品

僱員福利保險

- 香港保險業聯會「香港保險業大獎2022」:「傑出強積金/僱員福利產品/服務大獎(年度三強)」

- 《彭博商業周刊/中文版》「金融機構大獎2022」:「僱員福利(產品及服務)- 卓越大獎」

- 香港01「01企業金勳大獎2021」:「傑出僱員福利產品」

- 香港中小型企業總商會:「中小企業最佳拍檔獎」

- 新城財經台「香港企業領袖品牌2022」,包括:

• 卓越僱員福利保險品牌

• 卓越心理及康健服務保險品牌

- Human Resources Online「年度最佳人力資源服務供應商大獎2022」:「最佳員工保險服務供應商」

ESG融入日常營運 實踐可持續發展

AXA安盛致力把「環境、社會及管治」(ESG)融入日常營運,與社區、客戶及員工一同實踐可持續發展。

為響應世界精神健康日,AXA安盛今年再度舉辦大型戶外嘉年華AXA BetterMe Weekend,鼓勵大眾關注心靈健康,透過不同類型的活動好好紓壓,做個BetterMe。

- 香港保險業聯會「香港保險業大獎2022」:「傑出ESG及可持續發展大獎(年度三強)」

- 財經雜誌《指標》第十二屆「《指標》財富管理大獎」:「傑岀負責任保險公司奬(傑岀表現)」

- 香港01「01企業金勳大獎2021」:「傑出 ESG創新企業」

- ESG Achievement Awards 2021/2022 - Special ESG Awards - Outstanding ESG Performer of the Year (Platinum)

- 香港聯合國教科文組織協會和平中心、SocietyNext基金會及SN iRecycle Chapter「InnoESG Prize Series - iRecycle Award」

- 香港管理專業協會香港可持續發展獎- 卓越獎

- iMoney 智富雜誌「優秀保險企業大獎2022」:「ESG領先企業大獎」

- 民政及青年事務局社區投資共享基金:「社會資本動力標誌獎」

全方位市場策劃 佳績備受業界認可

AXA安盛採用創新的全方位市場推廣策略,成功建立深入民心的品牌,今年更勇奪香港保險業聯會「香港保險業大獎2022」之「傑出整合營銷策略大獎(傑出大獎)」。

- 香港保險業聯會「香港保險業大獎2022」,包括:

• 傑出整合營銷策略大獎(傑出大獎)

• 傑出數碼營銷計劃大獎 - 一般保險(年度三強)

• 傑出數碼營銷計劃大獎 - 人壽保險(年度三強)

- 財經雜誌《指標》第十二屆「《指標》財富管理大獎」:「社交媒體參與傑岀表現獎(傑岀表現)」

- Marketing Interactive「香港卓越傳媒大獎2021」:最佳夥伴合作策略(銀獎)

- 「Yahoo Asia Big Idea Chair亞洲網上創意廣告大獎 」,包括:

• 香港區至尊傑出大獎

• 「最佳品牌內容獎」傑出大獎

• 「最佳合作夥伴策略獎」傑出大獎

• 「最佳影音策略獎」優異獎

- Marketing Interactive「忠誠度與聯繫大獎」,包括:

• 最佳企業社會責任應用(銅獎)

• 最佳綜合營銷策略應用(銅獎)

- Marketing Interactive「 MARKies宣傳項目大獎2022 」:「最佳社交媒體應用(銀獎)」

- Marketing Interactive「數碼營銷大獎」:「最佳爆紅宣傳項目」

- Marketing Interactive「市場推廣卓越大獎」,包括:

• 數據主導營銷卓越大獎(金獎)

• 媒體策略卓越大獎(金獎)

• 程序化營銷卓越大獎(銀獎)

- 2022年香港廣告商會「Effie廣告效益大獎」,包括:

• 保險類別(銅獎)

• 媒體創意類別(銅獎)

善用數碼科技 創新應用引領保險新體驗

AXA安盛善用保險科技,利用大數據及人工智能,提供一站式創新數碼服務,讓客戶體驗更臻完善。

- 香港保險業聯會「香港保險業大獎2022」:「傑出數碼革新大獎(年度三強)

- 國際數據資訊(IDC)「Financial Insights Innovation Awards」:「Asia’s Best in Infrastructure Modernisation」

- 「Hong Kong Business (HKB) Technology Excellence Awards 2022」,包括:

• Big Data – Insurance

• Cloud – Insurance

- iMoney 智富雜誌「優秀保險企業大獎2022」:「最佳手機應用程式」

精英理財顧問團隊 以客為本 深明客戶需要

AXA安盛致力培育業界精英,為保險業寫下新定義,旗下理財顧問團隊憑着專業知識,獲得客戶及業界肯定,連續三屆派出顧問精英參與有銷售界奧斯卡之稱的「傑出推銷員獎」,均全數獲獎而回。

- 香港管理專業協會市場推銷研究社:「第五十四屆傑出推銷員獎」

- 香港人壽保險從業員協會:「2022 保協傑出財務策劃師大賽」

- 香港人壽保險從業員協會:「2022上半年度香港人壽保險理財顧問傑出新星獎」

- 香港管理專業協會:「2022香港管理演習比賽」 冠亞軍

客戶服務精益求精 締造稱心滿意體驗

AXA安盛秉承以客為先的理念,不斷改革銷售流程及體驗,優化客戶服務每個環節,為每一位客戶提供適切貼心的服務體驗。

- 財經雜誌《指標》第十二屆「《指標》財富管理大獎」:「客戶支援(最佳表現)」

- The Digital Banker「Digital CX Awards 2022」:「Winner of the Best Customer Insights Initiative - Insurance」

- Marketing Interactive「忠誠度與聯繫大獎」︰ 「最佳顧客體驗/用戶體驗策略(金獎)」

- 亞太顧客服務協會「國際傑出顧客關係服務獎」:「最佳員工敬業計劃」

- 「香港客戶中心協會大獎 2022」:「神秘客戶評審大獎(保險及金融組別)」

重視人才發展 營造多元共融職場

AXA安盛深信員工是公司最寶貴的資產,一切企劃均以員工為中心,致力建構一個愉快及充滿發展機會的工作環境,讓僱員發揮潛能和茁壯成長,同時以關懷員工、創造共融和福祉為優先事項,營造多元工作環境。

- Human Resources Online 「Employee Experience Awards 2022」︰「 Best ESG Strategy (Bronze)」

- 「首席快樂官欣賞大獎 2022」:「香港十大最快樂企業」

- 香港人力資源管理學會「卓越人力資源奬2021/22」:「優異人才管理奬」

