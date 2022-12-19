配合政府氣候政策  香港品質保證局推動合規的可持續發展策略

▲ 香港特別行政區行政長官李家超先生（中）、香港品質保證局主席何志誠工程師（右二）、副主席黃家和先生（左二）、副主席林健榮測量師（右一）和總裁林寶興博士（左一），在「香港品質保證局國際專題研討會2022」上合照。

氣候變化是當前全球面對的重大挑戰，可持續金融及氣候適應策略已成為各地政府的重要施政策略，並受到商界和金融機構的高度重視。為了分享國際最新趨勢，協助金融機構及企業應對氣候挑戰，香港品質保證局（下稱「HKQAA」）早前舉行了「可持續金融及氣候適應 ‧ 香港2022」國際專題研討會（下稱「研討會」），邀得香港特別行政區行政長官李家超擔任主禮嘉賓，並雲集國際及區內政商學術界領袖，就「可持續金融及氣候適應」主題分享真知灼見。

支持低碳轉型 推動綠色和可持續金融



行政長官李家超致辭時表示：「要達至碳中和、增強氣候適應能力，實有賴每一個人的投入、承諾和參與 - 包括政府、企業，當然還有社區。在這方面，我十分感謝香港品質保證局，一直鼎力支持我們推動低碳轉型，發展為領先的氣候適應型城市；我亦樂見其憑藉豐富經驗和專業技術，參與國家和國際標準的制定，並在香港發展為區域綠色和可持續金融中心的進程上發揮廣泛作用，扮演著不可或缺的角色。」

▲ 香港特別行政區行政長官李家超先生擔任主禮嘉賓。

國際專題研討會 雲集海內外政商學術界領袖



是次國際專題研討會的演講嘉賓陣容鼎盛，邀得來自證券及期貨事務監察委員會、國際財務報告準則基金會（IFRS Foundation）、國際可持續發展準則理事會（ISSB）、亞太區貸款市場公會（APLMA）、廣東省地方金融監督管理局、香港交易及結算所有限公司、劍橋大學可持續領導力學院、國際標準化組織（ISO），以及金融業界的領袖和專家，就可持續發展和監管趨勢分享真知灼見。

當日活動安排了網上同步直播，吸引現場及線上共有逾一千位高級行政人員出席，分别來自政府部門、監管機構、中外銀行和金融機構、商會組織、學術機構及環保社團等不同界別；並有多位亞洲地區駐港總領事及經貿領事親身蒞臨活動。

HKQAA主席何志誠工程師表示：「期望這次專題研討會能集思廣益，為機構帶來更多新思維，以助推行可持續發展和氣候策略，作好準備滿足監管要求，應對挑戰及掌握機遇，攜手為實現可持續發展目標作出貢獻。」

▲ HKQAA主席何志誠工程師致歡迎辭。

演講嘉賓陣容鼎盛 探討監管及發展趨勢

▲ 左至右：證券及期貨事務監察委員會主席雷添良先生、國際財務報告準則基金會聯席（IFRS Foundation）副主席、富而德律師事務所公司事務合夥人兼中國區主席高育賢女士。

▲ 左至右：亞太區貸款市場公會（APLMA）行政總裁範傑生先生（Andrew Ferguson）、香港交易及結算所有限公司市場聯席主管蘇盈盈女士。

▲ 左至右：可持續核算準則委員會（SASB）前主席、國際可持續發展準則理事會（ISSB）成員Dr Jeffrey Hales，廣東省地方金融監督管理局副局長童士清先生。

▲ 劍橋大學可持續領導力學院可持續金融研究總監Dr Nina Seega，國際標準化組織質量管理體系標準聯合技術協調小組主席、ESG策略諮詢小組成員倪國夫博士（Dr Nigel Croft）透過視頻分享。

▲ 是次國際專題研討會現場及線上共吸引了超過1,000位高級行政人員參加。

參與國際標準制定 開發多元化服務



HKQAA一直致力協助商界和金融界提升可持續發展表現，締造可持續發展的營商和投資環境。局方除了參與制定有關綠色和可持續金融的ISO國際標準外，亦推出可持續發展報告及溫室氣體排放的核查服務，為「恒生可持續發展企業指數系列」提供評級服務，並制定「綠色和可持續金融認證計劃」及「碳中和證書計劃」等，積極配合政府政策。

國際財務報告準則基金會聯席（IFRS Foundation）副主席高育賢表示：「我要讚揚香港品質保證局的專業人員，投入於優質的評審和認證工作。誠然，在碳中和證書和碳排放數據方面的需求很大，我相信你們將成為城中最忙碌的人之一。請大家一起努力，讓香港在推行 ISSB 氣候披露標準方面，成為區內及全球的領導者。」

HKQAA現正率先開發一系列嶄新倡議，支持金管局和證監會推動有關氣候風險披露的監管要求，協助銀行及金融機構做好準備，滿足相關要求，並將推出更多新服務，促進香港碳市場的發展，培育綠色和可持續金融專才，以配合政府加強香港作為區內綠色和可持續金融樞紐的策略。

HKQAA副主席黃家和表示，HKQAA作為推動可持續發展的先驅之一，服務推陳出新，致力促進社會綠色發展，未來將繼續配合政府氣候策略推出更多倡議 ; 而另一位副主席林健榮測量師表示，HKQAA積極支援不同行業綠色轉型，創造新機遇，如近年積極參與大灣區的合作項目，銳意推動業界不斷進步，為可持續經濟發展帶來裨益。

▲ 主要嘉賓與綠色和可持續金融的發行機構、銀行和金融機構合照。

嘉許綠色和可持續金融發行者及服務機構



在研討會尾聲，HKQAA亦舉行了「香港綠色和可持續金融大獎 2022」的頒授典禮。此嘉許活動旨在表揚及推動機構在綠色和可持續金融、碳中和、氣候風險披露及ESG披露等方面作出努力和貢獻，促進商界和社會整體的可持續發展。今屆共有58間來自香港、內地及海外的企業、銀行及金融服務機構獲嘉許。

HKQAA總裁林博士期望，今屆獲嘉許的機構發揮牽頭角色，鼓勵更多機構為環保和社會作出貢獻。而HKQAA未來將繼續為商界、金融界及社會提供解決方案，以助應對新的挑戰，攜手共建可持續發展的未來。

「香港綠色和可持續金融大獎 2022」得獎機構的詳情及名單，請按此瀏覽。

網上重溫專題研討會：www.hkqaa.org/symposium2022

（特約）