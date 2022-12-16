中信銀行(國際)「大富翁存款」  新客戶尊享額外存款年利率高達7.28%

過去一年，市況持續不穩，加上銀行加息，假如希望在高息環境下為自己的財富增值，於銀行做活期存款是穩健投資的不二之選。

中信銀行(國際)推出「大富翁存款」優惠，無論是新舊客戶均可參加，只要在12月30日或之前存入最少港幣$10,000合資格新資金（註1），並維持至2023年3月31日，合資格的新客戶（註2）最多可享7.28%額外存款年利率，而合資格的現有客戶（註3）最多可享6.08%額外存款年利率！

無需鎖死資金 靈活調動兼享高息



傳統的定期存款往往需要6-12個月時間才可以提取資金，否則不能享有高息之餘，亦可能因客戶提前取回資金而需罰款，真係得不償失。不過中信銀行(國際)的「大富翁存款」則擺脫傳統的枷鎖，客戶可以調動資金，提早提取資金都不會影響所獲得的額外存款年利率。

額外年利率按月上升 多存多賺



假設合資格新客戶於12月19日登記「大富翁存款」並存入新資金，新資金將於 12月20日生效，可享額外利息如下（金額為四捨五入）：

▲ 上述例子僅供參考。

開戶簡單 輕鬆享受額外年利率優惠



要享有額外年利率優惠，合資格新客戶可透過 inMotion動感銀行流動應用程式，點選「全新客戶開戶」並選擇「立即申請」，再完成數個登記程序即可登記開戶，然後選擇「大富翁存款」並存入新資金，及於登記期內至少一個工作天達到所須港元 10,000 的要求，便可享受高達7.28%額外存款年利率優惠。合資格新客戶最多可存入港幣$10,000,000，而合資格現有客戶最多可存入港幣$20,000,000。



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註1：合資格新客戶是指於登記期開始起計過去12個月內未曾持有中信銀行(國際)有限公司之任何銀行戶口或服務的客戶。

註2：合資格新資金是指上一個銀行營業日（「參考日」）之存款結餘總額減去參考日的上月最後一個銀行營業日之存款結餘總額的淨增長。客戶需登記「大富翁存款」並於登記期內至少任何一個工作天合資格新資金達港幣$10,000才可享「大富翁存款」額外年利率。

註3：合資格新資金：最高為港幣$10,000,000（合資格新客戶）及港幣$20,000,000（合資格現有客戶）。

（特約）