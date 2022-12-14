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樓股是否仍相向而行？

地產版 2022/12/14

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一向以來，香港股市和樓市都是相向而行，坊間甚至稱之為「孖公仔」。經歷近3年的疫情折磨，樓股跌至谷底，如今國內經濟回暖，恵及香港股市反彈，恒生指數近月從大約14,900點急升至近20,000點，升幅相當

...

撰文 : 蔡志忠 亞洲地產創辦人

欄名 : 專家論市

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