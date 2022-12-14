樓股是否仍相向而行？ 地產版 2022/12/14 分享： 分享： 一向以來，香港股市和樓市都是相向而行，坊間甚至稱之為「孖公仔」。經歷近3年的疫情折磨，樓股跌至谷底，如今國內經濟回暖，恵及香港股市反彈，恒生指數近月從大約14,900點急升至近20,000點，升幅相當 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 蔡志忠 亞洲地產創辦人 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 2022/12/13 疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 菜販肉店緣何轉戰 民生區街舖營生？ 2022/12/13 菜販肉店緣何轉戰 民生區街舖營生？ 簡約公屋建築成本 對樓價有支持作用 2022/12/12 簡約公屋建築成本 對樓價有支持作用 樓市曙光初現 反彈大約在春季 2022/12/08 樓市曙光初現 反彈大約在春季 樓市交投 為何處於膠着狀態？ 2022/12/07 樓市交投 為何處於膠着狀態？ 新加坡 公屋 居屋 賣地 蔡志忠 香港 上源