美聯工商舖 推廣無煙生活模式 地產版 2022/12/14 分享： 分享： 美聯工商舖除了積極拓展業務之餘，亦一向熱心公益活動。早前召集義工隊參與九龍樂善堂舉行的「無煙山步行（秋季篇）」，藉行山活動同時協助清理社區的煙頭，以及認識三手煙傷害，並鼓勵更多人建立無煙健康生活模式， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 代理動向 最新專欄文章 更多 中原王禮希 業績逾220萬元 2022/12/13 中原王禮希 業績逾220萬元 美聯集團 晉身中大「企業創新指數」前十名 2022/12/12 美聯集團 晉身中大「企業創新指數」前十名 利嘉閣醫護置業慈善獎賞 查詢升60% 2022/12/09 利嘉閣醫護置業慈善獎賞 查詢升60% 中原精英會Staycation 充電再衝刺 2022/12/08 中原精英會Staycation 充電再衝刺 港置連續7年 獲「開心工作間」標誌 2022/12/07 港置連續7年 獲「開心工作間」標誌 行山 美聯工商舖 企業社會責任 天氣 九龍