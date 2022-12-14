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美聯工商舖 推廣無煙生活模式

地產版 2022/12/14

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美聯工商舖除了積極拓展業務之餘，亦一向熱心公益活動。早前召集義工隊參與九龍樂善堂舉行的「無煙山步行（秋季篇）」，藉行山活動同時協助清理社區的煙頭，以及認識三手煙傷害，並鼓勵更多人建立無煙健康生活模式，

...

欄名 : 代理動向

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