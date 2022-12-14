錦田鄉村俱樂部 偽富士山下波斯菊 副刊版 2022/12/14 分享： 分享： 喜歡返「鄉下」的朋友，要賞波斯菊（秋英），大家可能只會想到東京的昭和紀念公園，又或是神奈川縣橫須賀市久里濱花之國，但原來在香港錦田的鄉村俱樂部，也可以找到一大片花田，讓大家影個夠！ 波斯菊又名秋英，約有 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品 2022/12/08 朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品 大東山秋天行山攻略 芒草外兩個大熱打卡位 2022/12/06 大東山秋天行山攻略 芒草外兩個大熱打卡位 香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事 2022/11/26 香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事 西貢海藝術節開鑼 跳島藝遊鹽田梓橋咀洲 2022/11/23 西貢海藝術節開鑼 跳島藝遊鹽田梓橋咀洲 水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票 2022/11/22 水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票 賞花 元朗 東京 攝影 公園 錦田 富士山