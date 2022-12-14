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錦田鄉村俱樂部 偽富士山下波斯菊

副刊版 2022/12/14

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喜歡返「鄉下」的朋友，要賞波斯菊（秋英），大家可能只會想到東京的昭和紀念公園，又或是神奈川縣橫須賀市久里濱花之國，但原來在香港錦田的鄉村俱樂部，也可以找到一大片花田，讓大家影個夠！

波斯菊又名秋英，約有

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欄名 : 本地遊

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