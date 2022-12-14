吳亦凡除被判十三年有期徒刑外，還遭驅逐出境後遣返加拿大。有網民熱議，加國會對性侵罪犯執行「化學閹割」，亦未為性犯罪的追溯期設限，若受害者有意在加國對吳亦凡提控，他將有機會接受化學閹割的刑罰。到底，化學閹割是甚麼一回事。

化學閹割（Chemical Castration），已被部分國家採用來處置性侵罪犯、強姦犯或孌童犯，以降低其性衝動和出獄後再犯的機會。它是透過注射藥物（通常是醋酸環丙孕酮或孕激素醋酸甲羥孕酮），減少犯人的男性賀爾蒙以抑制性衝動。化學閹割不是手術閹割，毋須切除睾丸和性器官，只是注射藥物，但效果不是永久性，停藥後一段時間已可逆轉，不會使其絕育。目前在德國、部分美國州份、加拿大、波蘭、英國、丹麥、瑞典、意大利等國，近年相繼通過法律，對強姦犯實施這種藥物控制法。

而韓國是亞洲首個通過化學閹割的國家，相關法案在二○一一年通過，現時適用於性侵未滿十六歲兒童、有再犯疑慮的十九歲以上罪犯，而利用針孔攝影機進行偷拍、偷窺，或是性侵、性侵未遂，也可能處以化學閹割。期刊《JKMS》在二○一三年發表的研究，證實化學閹割能在社會上把孌童犯重犯率（Recidivism Rate）由五成大大降至百分之二至五。泰國於今年七月效法，目前已通過參議院投票，待眾議院通過，皇室確認後，將成為亞洲第二個化學閹割合法的國家。

有這類犯人嚷着不人道、沒人權，說化學閹割剝奪了他們正常性生活，又說注射藥物有副作用（脂肪增多、骨質疏鬆、心血管疾病、體毛減少和肌肉流失等）。但那些給他們折磨過的受害者，其人身安全、生理和心理創傷，可以是一輩子的痛苦，那人道和人權在她們身上又如何受到保護？作為一個人，看到如南韓繼父涉性侵並虐打二十個月大的繼女致死、又或孌童色魔出獄後繼續拐騙和性侵十一名未成年少女，會不令人髮指嗎？真正有心保護女孩和女性的話，化學閹割之立法堪值探究。