生活規律，每天忙於正職工作，閒時亦盡量爭取閱讀解剖或心理書籍，看小說或電視已絕無僅有。這星期漫不經心地揭開閒置多時的《陸王》小說，一讀便廢寢忘餐，因其內容集勵志故事、跑步科學、跑鞋原理及運動員心理等元素，一次滿足自己多個閱讀需要及願望！

這故事是圍繞一間製造傳統布鞋的日本百年老店，面對潮流的打擊，生意早已捉襟見肘，工廠規模由全盛時期數百人銳減至二三十人。這品牌就如很多香港傳統廠房或小店一樣，若不是肩負傳承祖業的招牌及滿足老顧客的需要，生存壓力早已壓垮公司，清盤賣盤。這老闆在機緣巧合下，受到一雙五趾跑鞋的啓發，將自己廠房生產的足袋布鞋重新設計為足袋跑鞋。原本風馬牛不相及的產品，竟然能克服種種困境絕境，製造一對針對前掌跑法的足袋跑鞋。

書中提到的跑步原理十分有趣。不知讀者有否留意到我們步行步伐是足跟先着地、至全掌，再足趾離地。要減少足跟着地震動，鞋跟的設計要加厚更甚是增添氣墊。

但對於跑步來說，跑法與行法其實大相徑庭。古人按理在沒有厚軟墊鞋的背景下，他們是以足掌前或掌足中着地的方式跑步。至近代因工業技術及材料，才能製造如此厚而輕身柔軟的鞋履，但這又反而促使我們以步行的步態跑步。所以對於跑步來說，若沒有厚鞋墊的干預下，跑法應與行法理應不同。若我們細心觀察，不難發現當今不少馬拉松頂級跑手是以足掌着地方式跑步，而非足跟踩地方法跑。

此外，鞋底物料及吸震能力亦是另一值得細思之處。運動鞋除專於運動時穿着外，不少人亦以之作平日出街之用。豐儉由人，價格由百多元至千多元不等，除一般認為是有明星代言與否而較貴外，其實定價更取決於足墊分量與物料。試想若要保護力加強，足底固然要加厚，但隨之卻增添跑鞋重量。

針無兩頭利，鞋底物料既要能承托及保護，亦要輕而堅固，所以輕而保護強的運動鞋，議價能力亦較高。在選購運動鞋時，可多留意及欣賞不同品牌或產品系列間差異的鞋底物料分別，必可選擇到物超所值之品。

最後，足掌前或掌足中跑法固然令人嚮往，但是否要因此改變也要考慮自身長跑距離的需要。若為散步休閒為主，還是可以保持原有足跟跑法，畢竟現今跑步鞋工藝已十分高超，已能解決不同運動方式的需要。

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