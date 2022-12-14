內地寬防疫進程 長者打針最關鍵

明年中國經濟增長前景面臨的不確定性前所未有地高，而在經歷了3年的嚴格防疫政策後，中國從「動態清零」轉向全面開放的速度、以及民眾生活能否平穩過度，已成為國內外最受關注的問題，同時也是不確定性的最主要因素。

優化防疫政策 推動全國開放

防疫政策放寬的速度，也就是人員流動性的恢復程度，密切關係到中國的消費和經濟活動復甦。根據我們之前的測算，今年防疫政策導致的人員流動性下降，或將使全年GDP增速減少2.5個百分點。上月10日，內地政府公布了「進一步優化疫情防控工作的二十條措施」（即「二十條」），上周又公布了「新十條」以進一步放寬疫情管控，這些措施表明，內地正努力在全國層面推動開放。

由於內地的疫苗接種率相對全球水平較低，因此快速提高長者群體（特別是80歲以上長者）的接種率，成為開放防疫進程中重要的一環。

建立長者群體免疫 最低標準

在本文中，我們估算了中國80歲及以上長者通過接種疫苗達到群體免疫所需要的時間；當然，更大範圍的疫苗保護，相應需要更多時間，但建立80歲及以上長者的群體免疫，可以說是一項最低標準。

本文的估算採用內地始終使用國內疫苗的假設，如果內地轉而使用信使核糖核酸（mRNA）疫苗，可能會進一步延遲開放進程。針對80歲以上年齡組別，我們將加強針的接種視為全程接種的指標，根據11月28日公布的最新資料，內地80歲以上長者接種過至少一劑加強針的比例僅為40.4%，遠低於周邊經濟體放寬管控時的水平，例如台灣（75歲以上接種率為63%）和新加坡（80歲以上接種率為90%）等。

估算內地提高疫苗接種率所需的時間，其中一個重要的限制是第二針疫苗的接種時間與第一針至少要相隔3周，而加強針與第二針至少要相隔3個月。因此，我們對3針疫苗的接種進度進行了滾動模擬，即確保只有時間相隔達到要求的人才可以接種下一針。

估算結果顯示，截至11月28日，66%的80歲以上長者（約2,360萬人）已接種第二劑，除去已經接種加強針的長者（約1,400萬人），在政府每天能夠提供480萬劑的情況下（即今年第一季水平），那麼餘下合資格的長者完成加強針接種，只需要3天左右。

如果政府的目標接種率在66%以上，則需要考慮到第二針和第三針之間的時間間隔，例如若將目標設為讓70%的長者完成全程接種，則需要多等3個月，完成日期約在2023年3月上旬；如果將長者全程接種率目標設在90%，而疫苗的接種速度能達到今年第一季的水平，則只比達到70%多用3周時間，最快完成時間在明年3月底。

以上的速度測算，是建立在最理想的情況下，如果疫苗接種速度沒有明顯提升，而是保持在今年第三季的水平，那麼完成的時間估計在明年4月6號左右。

接種率低醫療資源 構潛在風險

在內地政府宣布「新十條」後，內地放寬防疫措施和出入境限制的進程，也應該會加快。但是，與周邊經濟體相比，疫苗接種率低、醫療資源有限等問題，仍是潛在的風險，甚至有導致政策反覆的可能，例如香港、新加坡和台灣等，在放寬防疫的過程中也曾經出現過不同程度的倒退。

總而言之，政府針對脆弱人群的疫苗接種率目標，仍將會是衡量中國開放進程中暫停甚至倒退風險的重要指標。

▲ 快速提高長者群體的疫苗接種率，成為內地開放防疫進程中重要的一環。（中新社資料圖片）