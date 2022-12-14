中經會將釋放哪些訊號？

每年12月舉行的中央經濟工作會議（根據彭博社最新報道，原定本周召開的中經會，因疫情延期），會對來年的經濟工作作出總體安排部署，釋放的信息量非常大。這些年來，隨着中國經濟體量愈來愈大、且參與全球化的程度愈來愈深，中國的中央經濟工作會議也引發全球廣泛關注。

那麼，今年的中央經濟工作會議將會釋放哪些訊號呢？上周召開的中共中央政治局會議基本定調，會議涉及疫情防控，但沒有再次強調「算政治帳」、「動態清零」，而是要求「繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。」這裏的落腳點是「共促高質量發展的合力」，也就是說，以往不利於高質量發展的防疫措施將被「清零」；再對照近期中央出台的「二十條」和「新十條」防疫政策，不難看出，這一次內地的風向真的變了！

如果說，疫情爆發3年來，內地一直「一手打傘，一手推車」、「戴着口罩往前奔」，那麼這一次真要「全力以赴拼經濟」、「義無反顧往前衝」了！香港與內地經濟關聯度日益緊密，關注這一變化，對於香港未雨綢繆、搶抓機遇具有重要意義。

「優化疫情防控措施」意味着甚麼？這意味着，中央高層已認識到Omicron變種病毒的致病率、致死率大大降低，且全球140多個國家已全面放寬疫情管控的事實，順應民意，取消諸多防疫限制。

上月內地出台疫情防控「二十條」，仍強調「既要防控疫情，又要發展經濟，還要保證安全」，事實上這是一道高難度的試題，難以做到「三全其美」；本月「新十條」出台，更加明確具體措施、操作性強，包括不得採取各種形式的臨時封控、非高風險區不得限制人員流動、除特殊場所外不要求提供核酸陰性證明、具備居家隔離條件的無症狀和輕型病例一般採取居家隔離等。

「新十條」一出台，各地紛紛響應。在疫情擴散較為嚴重的廣東和重慶，放寬管控的腳步走到了前頭，浙江的企業家率先組團飛赴歐洲搶定單，近日聖誕、元旦、春節的網上訂票和查詢業務也迅速飈升，說明內地正在甩掉疫情防控這個「包袱」，逐漸恢復市場信心。

相信即將舉行的中央經濟工作會議，將進一步明確新冠疫情「全劇終」的訊號，引導全社會把主要精力投向經濟發展。

當務之急 抓好「三個穩」

此次中央政治局會議提出：「突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。」

強調「穩增長」，是因為這3年來經濟增長不理想。橫向看，中國經濟增長高於全球主要經濟體，但縱向看，2020年經濟增長2.3%，2021年在2020年基礎上，經濟比上一年增長8.1%，今年經濟增長則預計僅為3%左右，這與疫情前6%左右的經濟增長比起來，顯然未處於「合理空間」。

強調「穩就業」，是因為這3年來就業形勢不好。疫情給市場主體帶來的衝擊很大，特別是大批中小企業倒閉，令許多人失去了飯碗，去年以來內地出現的房貸「斷供潮」，正折射出許多家庭的困頓。

強調「穩物價」，是因為這3年來物價經常波動。疫情此起彼伏，物流經常受阻，以蔬菜供應為例，有的城市蔬菜短缺，而一些地方的蔬菜則賣不出去，菜農只能眼睜睜看着菜爛在地裏。

總之，這3年來，因為疫情影響，中國經濟運行整體上不好。如今，在優化防疫政策之後，當務之急是抓好「三個穩」，推動經濟運行整體好轉。如何更好地落實「三個穩」？相信中央經濟工作會議將有更加具體的大政方針。

「四個敢」 料有更清晰政策激勵

此次中央政治局會議強調：「讓幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹、群眾敢首創。」這個提法令人耳目一新。

提出「四個敢」，說明中央已經意識到，這3年來內地的社會風氣發生了微妙的變化。在嚴格的防疫政策下，許多地方官員認準了一條規律：疫情管控嚴厲一些，最多挨罵；疫情管控放鬆一點，則會丟掉「烏紗」，於是寧左勿右，管控層層加碼。各級官員的做法具有示範作用，大家規矩意識愈來愈強，敢為、敢闖、敢幹、敢首創的意識愈來愈弱，而這並不是中央想看到的情形。

中央提出「四個敢」，是對全社會釋放出兩個明確訊號：一是多幹實事的訊號，不能把「守規矩」當作「有作為」，「守規矩」僅僅是底綫，還必須聚焦經濟「高質量發展」大膽地幹；二是創新的訊號，由於怕出錯，加上激勵創新的辦法不多，全社會的創新活力不足，這樣的狀態顯然不利於「高質量發展」。

「四個敢」是一種導向，相信在中央經濟工作會議上，中央將有更清晰的政策激勵「四個敢」。

關注中經會決策 港從中覓商機

此次中央政治局會議強調：「積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底綫。」這5項政策指明了發力的方向和重點，力推經濟上行。

歷經3年抗疫，中央和地方財政都付出了巨大代價，財政結餘明顯不足，這也是推動經濟上行的難題之一，但中央政治局會議的決策是堅定的：財政政策要「加力提效」，意味着該支持的關鍵領域，會得到更多支持，明年再增加一些財政赤字也在所不惜！

貨幣政策則強調「精準有力」，也就是說，「好鋼要用在刀刃上」，預計那些對經濟增長拉動力較強的產業、致力於科技自立自強的產業、以及兼顧發展與安全的產業，將得到更多的金融支持。

此外，社會政策強調「兜牢民生底綫」，聯繫到中共二十大提出的「共同富裕」目標，預計明年用於改善民生的投入，只會增加，不會縮減。

如果說過往3年，內地的施政重點是疫情防控和經濟發展，如今則是把「優化疫情防控」作為「推動經濟上行」的措施。這說明內地經濟發展的判斷、基調、目標發生了重大轉變！香港最大的機遇在內地，香港各界應該敏銳地意識到這一變化，並及時關注即將召開的中央經濟工作會議之各項決策，從中知曉大局、尋覓商機、發展自己。

▲ 即將舉行的中央經濟工作會議，料進一步明確新冠疫情「全劇終」的訊號，引導全社會把主要精力投向經濟發展。（中新社資料圖片）