世界盃進入4強白熱化階段。有基利安麥巴比、基奧特、基沙文等在陣的法國鋒力強勁，面對防綫固若金湯的摩洛哥，矛盾大戰一觸即發，孰勝孰負明天凌晨自有分曉。

法國於分組賽首兩場全勝穩奪出綫資格後，第3場收起主力下才不敵突尼西亞，16強贏波蘭3比1更顯得刀不血刃。

公雞軍團上場8強硬撼英格蘭，可謂遇上真正考驗，在控球比率和攻門次數皆不及對手下，以較佳的把握力奠勝。

麥巴比基奧特基沙文 入球保證

在決賽周暫已射入5球的麥巴比成為眾矢之的，被嚴防下表現一般，但一眾隊友及時挺身而出，奧士文迪比利屢在邊路發難，基沙文於中路穿針引綫，基奧特更頂入奠勝一球。

上月因左大腿受傷離開大軍的賓施馬，早前曾上載使用健身單車的相片以證傷勢無大礙，外界一度憧憬這位皇馬射手會趕返卡塔爾為法國出賽。然而，賓施馬傷癒後並沒有選擇重回國家隊，而是到皇馬訓練基地復操，並在社交平台表示會在背後支持國家隊隊友。

法國在欠缺賓施馬下，反而造就了基奧特今屆出色的表現，該名36歲中鋒令人驚喜地已攻入4球，更取代亨利成為隊中決賽周入球王。此外，有他在前綫作支點，邊路的麥巴比及迪比利有更多空間發揮。法國能否撕破摩洛哥的防綫，基奧特的角色可謂舉足輕重。

至於摩洛哥繼續神奇之旅，成為歷來首支殺入世界盃4強的非洲球隊。上仗以1比0擊敗葡萄牙一役，一度欠缺3名正選後衞下負隅頑抗，加上門將耶辛尼保奴有出色表現，最終力保勝果至完場。

摩洛哥5場賽事僅失1球，惟上仗下半場球員出現疲態，防綫偶爾出現「走甩」對手的鏡頭，對「雙牙」不惜氣力奔跑迫搶的影響似乎開始呈現。今場面對攻力甚強的法國，摩洛哥如何重整殘缺的防綫，是主帥列格古急需解決的問題。

除了後防，中場靈魂薛耶治對球隊的重要性亦無可取代。此子在決賽周暫僅攻入一球，但他在邊路出色的控球及盤扭能力，是球隊策動反擊時不可或缺的利器。

摩軍後防殘缺 薛耶治舉足輕重

薛耶治去年與摩洛哥時任主帥夏利賀錫鬧不和，其後落選大軍，薛耶治於今年初更表示不會再為摩洛哥出賽。直至8月，摩洛哥足總辭退夏利賀錫，薛耶治終於重返大軍並交出好表現。現距離冠軍僅餘兩場，他勢必盡力續踢爭氣波，以報答國家隊的信任。

此外，摩洛哥右閘夏基美與麥巴比是巴黎聖日耳門隊友，兩人同以速度見稱，加上麥巴比經常在左邊發難，今仗PSG左翼對右閘的「內訌」，預料將是球賽一大亮點。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

▲ 法國—麥巴比

▲ 法國—基奧特（左）、法國—基沙文（右）

▲ 摩洛哥—薛耶治（左）、摩洛哥—夏基美（右）