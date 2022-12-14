程式語言排行榜 Python穩站一哥地位

程式語言Python強調程式碼可讀性與簡潔語法，因此在最新12月份的熱門程式語言排行榜TIOBE Index上，依然穩佔一哥地位。不過，Java就是自2001年TIOBE Index開始以來，首次被擠

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