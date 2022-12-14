程式語言排行榜 Python穩站一哥地位 行政人員版 2022/12/14 分享： 分享： 程式語言Python強調程式碼可讀性與簡潔語法，因此在最新12月份的熱門程式語言排行榜TIOBE Index上，依然穩佔一哥地位。不過，Java就是自2001年TIOBE Index開始以來，首次被擠 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 黃金納米塗層 鏡片不再起霧 今日 黃金納米塗層 鏡片不再起霧 小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 2022/12/13 小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 2022/12/13 DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 Amazon網購App增睇片購物功能 2022/12/12 Amazon網購App增睇片購物功能 Chrome推兩新模式 助節省內存電量 2022/12/12 Chrome推兩新模式 助節省內存電量 科技行業 科技軟件