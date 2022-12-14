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黃金納米塗層 鏡片不再起霧

行政人員版 2022/12/14

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對於戴眼鏡人士來說，戴口罩時多曾遇上眼鏡起霧的情況。蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）有研究團隊開發了一種黃金納米塗層，能吸收大量紅外綫輻射，將鏡片玻璃加熱到攝氏7.7度以上，使眼鏡在潮濕的環

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欄名 : 科技新知

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