黃金納米塗層 鏡片不再起霧 行政人員版 2022/12/14 分享： 分享： 對於戴眼鏡人士來說，戴口罩時多曾遇上眼鏡起霧的情況。蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）有研究團隊開發了一種黃金納米塗層，能吸收大量紅外綫輻射，將鏡片玻璃加熱到攝氏7.7度以上，使眼鏡在潮濕的環 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 程式語言排行榜 Python穩站一哥地位 今日 程式語言排行榜 Python穩站一哥地位 小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 2022/12/13 小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 2022/12/13 DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 Amazon網購App增睇片購物功能 2022/12/12 Amazon網購App增睇片購物功能 Chrome推兩新模式 助節省內存電量 2022/12/12 Chrome推兩新模式 助節省內存電量 商業 科技行業 黃金 科研