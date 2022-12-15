防疫措施 適時調整 免檢通關 振興經濟 地產版 2022/12/15 分享： 分享： 筆者跟內子幸運地一直都未有感染新冠病毒，但內子終於在上周末中招，經網上呈報，醫務衞生署的反應相當快，很快就有來電查詢居住情況，以判斷該用何種形式的隔離。之後不久，也有醫生來電查詢病情，並立即配藥，內子 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 樓股是否仍相向而行？ 2022/12/14 樓股是否仍相向而行？ 疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 2022/12/13 疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 菜販肉店緣何轉戰 民生區街舖營生？ 2022/12/13 菜販肉店緣何轉戰 民生區街舖營生？ 簡約公屋建築成本 對樓價有支持作用 2022/12/12 簡約公屋建築成本 對樓價有支持作用 樓市曙光初現 反彈大約在春季 2022/12/08 樓市曙光初現 反彈大約在春季 疫苗通行證 世紀21 李峻銘 香港