防疫措施 適時調整 免檢通關 振興經濟

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地產版 2022/12/15

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筆者跟內子幸運地一直都未有感染新冠病毒，但內子終於在上周末中招，經網上呈報，醫務衞生署的反應相當快，很快就有來電查詢居住情況，以判斷該用何種形式的隔離。之後不久，也有醫生來電查詢病情，並立即配藥，內子

...

撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁

欄名 : 專家論市

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