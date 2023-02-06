大昌行汽車租賃積極發展汽車共享業務   配合ESG大趨勢   用心貢獻社會

▲ 大昌行汽車租賃租車業務主管陳思敏對於客戶支持大昌行汽車租賃「共享電動車」概念感到鼓舞，認為有助推廣共享汽車文化至全港社會。

共享經濟模式近年愈趨普及，當中的共享汽車有助減少碳排放和路面汽車數量，與ESG發展不謀而合，逐漸成為引人注視的市場。香港路面車輛數目每年不斷增加，交通擠塞問題嚴重，與此同時擁有和保養汽車的成本亦較世界其他大城市高昂，共享汽車這個概念在香港似乎是新出路。香港首屈一指的租車服務供應商大昌行（汽車租賃）有限公司（下稱「大昌行汽車租賃」）把握這個方興未艾的市場，率先投放資源全力開發，以配合公司近年積極提倡的ESG發展方向，繼續貢獻香港社會。

▲ 大昌行汽車租賃在機場禁區提供「共享電動車」服務，方便在機場禁區內營運的公司節省擁有和管理汽車的成本，減少機場的車輛數目，配合機管局的「綠色機場」目標（圓圖示）。

大昌行汽車租賃租車業務主管陳思敏（Samantha）坦言，公司業務近年發展穩定，新冠肺炎疫情的確影響租車需求，未算有太大影響，但近年市場變化也迫使公司要緊貼時勢，滿足客戶需要。

「香港市場方面，公司主要以傳統模式營運，沒有特別大的改變，相對穩定。疫情無疑導致長期租車需求下降，理由是很多公司重新決定辦公室地點，本身駐港工作的外派員工也不在香港，影響長期租賃業務；但短期租賃業務則錄得輕微增長，原因是疫情期間，人們未必想乘搭公共交通工具，所以選擇租車代步出行。」她簡介近年本地和中國國內的租車市場情況：「而在國內，共享汽車和數碼化大行其道，所以香港客戶目睹其他地方的自動化租車服務後，需求模式也有所改變，他們不但要求供應商可靠，也要求全自動化、方便付費、實時服務、服務彈性高等，同時有共享資源的想法。現時短期的客戶往往希望只租借數小時而不是一整日，這也驅使我們改變業務模式。」

陳思敏指出，在香港擁有汽車的開支相當昂貴，因應香港社會開始接納共享汽車概念，不再堅持追求自購汽車，加上電動車逐漸受全球歡迎，大昌行汽車租賃近年一方面決定開展共享汽車業務，也決意主力推廣電動車，旨在給予機會讓市民大眾了解更多有關電動車的益處，為減少汽油車以至減少排放出一分力。

以機場和私人屋苑為起步點

大昌行汽車租賃的客戶向來以企業及大機構為主，陳思敏提到，根據多年來的經驗，企業在營運上無可避免要使用汽油私家車，甚至用上柴油重型車，對空氣質素的影響甚大，所以公司管理層便積極研究可以減少高排放量商用車輛的解決方案，「共享電動車」的概念亦因而誕生。

「第一步我們與香港機場管理局（下稱機管局）商討，為機場禁區內營運的公司提供『汽車共享服務』，共享車隊目前採用了日產電動私家車LEAF及電動客貨車e-NV200 Evalia，最終目標是全面淘汰機場禁區內的汽油私家車和柴油車，協助機管局達至『綠色機場』願景。」她續說：「後來，我們把『共享電動車』的精神伸延至私人屋苑，協助建設綠色社區。」

她表示，當機管局和屋苑發展商得知有關的「共享電動車」概念後，均異口同聲歡迎和積極配合。「機管局很快便批出牌照，准許我們向機場禁區內營運的公司提供電動車租用服務，例如機場員工接送和禁區自駕服務，現在服務已經可由東涌接送員工至禁區範圍，使公司和員工毋須自購太多車輛，減少機場禁區內外的車輛數目，符合機管局的營業模式和方向。」她續稱：「現時地產發展商大多講求ESG元素，有利我們推廣電動車，住客可透過屋苑專屬的手機應用程式租用電動車。以小時計算，方便具彈性，這對屋苑、住客以至我們而言均是值得嘗試

▲ 屋苑住客透過專屬的流動應用程式，便可租用大昌行汽車租賃提供的電動車和啟動充電裝置。

不同部門專才組成專責團隊負責營運

大昌行汽車租賃本身擁有傳統租車模式市場的優勢，但陳思敏不諱言，公司由構思至實行「共享電動車」概念的過程中，也克服了種種困難，要集合公司各部門的精英專才之力，集眾人智慧把概念化為現實。

「在沒有前車可鑑的情況下，要發展一套全新的共享電動車服務，無論在研發、執行、宣傳、和管理各個層面中，每一環都是相當巨大的挑戰。在研發前期，我們做了大量的資料搜集，以各種數據來獲取管理層支持，負責的同事要親自拜訪不同的現有客戶、目標客戶和大大小小的屋苑，深入調查以了解客戶用車習慣，這已經花了我們很長時間。」她又稱：「其次，傳統上我們以人手和紙張文書處理租車服務記錄，但『共享電動車』概念必須以無紙化、流動性更高的模式來實踐，因此我們需同時把硬件和軟件升級，這有賴電腦部同事積極參與研發工作，量身設計應用程式把電腦系統更新，以雲端方式處理和儲存各種數據。在此，我很感激管理層的果斷決策，積極協調各項培訓、溝通和資源調配工作，配合『共享電動車』的實踐進度。」

▲ 陳思敏稱，「共享電動車」概念項目由專責團隊營運，集合了公司不同的專才。

由於是全新的運作模式，陳思敏提到公司在人才培育方面也花了不少功夫，尤其是成立專責團隊負責共享汽車項目，人手由各部門調配。她說：「要把虛無的概念和想法，與對環境與社會的責任，轉化為實質的服務，我們需倚靠來自資訊科技、程式研發、財務、人力資源、項目管理、車隊管理等各方面的合適專才，把市場無形的需求，轉化為既簡單又能為客戶帶來便利的汽車共享服務。專責團隊由十多人組成，他們負責定期審查進度，確保整個項目開發處於正確軌道和跟上進度，也要確保客戶可享最佳的汽車共享體驗。」

與客戶ESG願景一致 鼓舞公司實踐理想

陳思敏認為，由於近年社會各界均支持ESG發展方向，以致當公司向客戶提及「共享電動車」計劃時，大多數客戶對我們的想法都非常雀躍。她說：「不少人其實早已在歐美等地接觸過共享汽車概念，甚至使用過此類服務，而的確共享汽車在外地十分普遍，但因為『共享經濟』在香港未算普及，共享汽車此刻在香港便顯得相當有吸引力。」

她表示，與物業管理公司及不同企業討論的時候，談及「共享電動車」服務是為了減少個人或機構持有的高碳排放量汽車數目，一方面服務用戶可保持生活質素或營運狀況不變，但同時釋出可使用的空間和資源，例如車位和管理停車場的行政成本等，因此特別吸引物業管理公司的目光，這項嶄新服務能夠符合它們的長期ESG發展願景，切實減少路面車輛，降低碳排放。

陳思敏期望「共享電動車」服務能伸延至香港各區，例如不同地標，不同行業，所有大型商場、屋苑公共停車場、不同規模的商業大廈等，藉此提高整體社會對於共享資源的意識，鼓勵他們逐步減持個人或組織的車輛，逐步把路面上的車輛「電動化」和「共享化」。

香港汽車租賃市場龍頭 背靠母公司優勢提供一站式優質服務

大昌行汽車租賃成立於1992年，是大昌行集團旗下其中一間汽車業務機構，亦是香港數一數二規模的汽車租用服務公司。由於母公司本身已經在中國內地、香港和澳門擁有多個私家車及商用車輛的分銷及汽車品牌代理權，大昌行汽車租賃能憑藉與母公司其他汽車業務子公司的密切關係，提供全面和優質的汽車租用服務方案。除了一般的長、短期租賃服務，大昌行汽車租賃亦會找提供豪華房車接載、專業車隊管理以及全球租車服務，車款涵蓋歐日品牌私家車、多用途七人車、客貨車以至旅遊巴。陳思敏透露，公司現時約有1,000架不同類別的車輛供租用。

▲ 專為個別工程項目而成立的工程聯營公司，是大昌行汽車租賃其中主要客戶。

進軍日本開拓港人海外自駕遊租車市場

香港人向來熱衷到日本旅遊，近年更興起自駕遊，方便親友自由自在遊玩觀光，甚至到訪公共交通工具難以去到的地點。陳思敏稱，公司在2017至2018年期間，意識到香港人對自駕遊的興趣愈來愈大，對海外租車的需求亦與日俱增，因此公司積極夥拍國際知名租車品牌，提供包括日本在內的全球租車服務，方便港人享受自駕遊樂趣。她補充：「以日本為例，因應語言所限，香港人瀏覽日本的租車網站租車時，或會遇上溝通問題，因此大昌行汽車租賃與日本的租車服務公司合作，提供一站式租車服務，以真人對答解決問題，同時提供售前售後服務，使客人更加無憂。」

（特約）