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尖沙咀天星大廈銀主盤 連裝修叫價1160萬

地產版 2022/12/15

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地址：尖沙咀亞士厘道34號天星大廈5樓B室

面積：1,310平方呎

開價：1,160萬元

呎價：8,855元

賣點：單位為銀主盤，內籠已有裝修及美容院相關設備，並按現狀出售。

拍賣行：黃開基物業拍賣行

拍賣日期：

...

欄名 : 拍賣行情

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