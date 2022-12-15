尖沙咀天星大廈銀主盤 連裝修叫價1160萬 地產版 2022/12/15 分享： 分享： 地址：尖沙咀亞士厘道34號天星大廈5樓B室 面積：1,310平方呎 開價：1,160萬元 呎價：8,855元 賣點：單位為銀主盤，內籠已有裝修及美容院相關設備，並按現狀出售。 拍賣行：黃開基物業拍賣行 拍賣日期： ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 北角城市金庫單邊舖 開價50萬 今日 北角城市金庫單邊舖 開價50萬 粉嶺豐隆廣場2期連天台 每呎叫價約3千 今日 粉嶺豐隆廣場2期連天台 每呎叫價約3千 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 2022/12/08 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 香港仔恒雲國際中心723呎 交吉每呎叫價1萬 2022/12/08 香港仔恒雲國際中心723呎 交吉每呎叫價1萬 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 2022/12/01 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 銀主盤 尖沙咀