粉嶺豐隆廣場2期連天台 每呎叫價約3千 地產版 2022/12/15 分享： 分享： 地址：粉嶺樂業路31號豐隆廣場2期6樓1室 面積：2,554平方呎 開價：760萬元 呎價：2,976元 賣點：內籠四正，間隔寬敞，尚連面積約931平方呎天台，用途靈活。 拍賣行：環亞物業拍賣行 拍賣日期：12月 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 北角城市金庫單邊舖 開價50萬 今日 北角城市金庫單邊舖 開價50萬 尖沙咀天星大廈銀主盤 連裝修叫價1160萬 今日 尖沙咀天星大廈銀主盤 連裝修叫價1160萬 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 2022/12/08 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 香港仔恒雲國際中心723呎 交吉每呎叫價1萬 2022/12/08 香港仔恒雲國際中心723呎 交吉每呎叫價1萬 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 2022/12/01 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 粉嶺