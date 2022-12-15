北角城市金庫單邊舖 開價50萬 地產版 2022/12/15 分享： 分享： 地址：北角電氣道233號城市花園1、2及3座地庫208號舖（城市金庫） 面積：80平方呎 開價：50萬元 呎價：6,250元 賣點：屬單邊舖位，已交吉，門檻吸引，周圍為住宅區，有固定人流。 拍賣行：環亞物業拍賣 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 粉嶺豐隆廣場2期連天台 每呎叫價約3千 今日 粉嶺豐隆廣場2期連天台 每呎叫價約3千 尖沙咀天星大廈銀主盤 連裝修叫價1160萬 今日 尖沙咀天星大廈銀主盤 連裝修叫價1160萬 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 2022/12/08 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 香港仔恒雲國際中心723呎 交吉每呎叫價1萬 2022/12/08 香港仔恒雲國際中心723呎 交吉每呎叫價1萬 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 2022/12/01 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 北角 城市花園