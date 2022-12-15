很多人以為抑鬱症、焦慮症、強迫症等，才是心理／精神失調，其實不是，有很多鮮為人注意的生活情況，也屬於心理／精神病之一種。例如有一種心理失調症叫「害羞膀胱」（Shy Bladder Syndrome，學名Paruresis），患者即使尿急，也無法在公廁所正常或順暢小便，但獨自在家卻沒有這個問題，這是社交焦慮失調（Social Anxiety Disorder）的一種。期刊《Journal of Psychosomatic Research》在二○一七年發表的研究估計，現時大約有二點八至十六點四的人士患有害羞膀胱症。

害羞膀胱有程度之分，程度較輕的，只會在附近有人的情況下，不能順利小便，又或頻率上，只是間中一次；程度較嚴重的，只要在公共廁所聽到有些微聲音已不能如廁，有些甚至嚴重到只能在家裏小便，所以不能離家太久。現時對害羞膀胱的診斷是，患者有社交焦慮（Social Anxiety），甚至社交恐懼症（Social Phobia）。通常甚麼人易患害羞膀胱症呢？那些極其自我在意（Self-conscious）、很容易感到害羞和尷尬、又或本身已經有其他社交恐懼焦慮／強迫症徵狀的人。這些人通常在其人際關係或工作方面，也遇到相當多困難。他們一旦出現焦慮，其交感神經就會被刺激，令括約肌不由自主地收縮，導致不能順利排尿。

治療的方法是用認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy）的漸進式暴露療法（Graduated Exposure Therapy），包括分時段站在非家居洗手間門口或裏面一段時間，多次反覆嘗試直至患者不再恐懼。另一階段是站在馬桶／尿兜一段時間，沒有再產生恐懼或緊張情緒後，則進行第三階段，患者在一位信任的朋友或親人陪同下，讓親友在廁所外等候，患者則嘗試小便，成功後，那位親友逐步移近，有時甚至根據指示發出聲音又或做一些動作，直至消除患者恐懼為止。這個療法其實就是心理學中，去敏感化（Desensitization）的一種治療方法，對害羞膀胱的成效頗顯著，有八成患者藉此改善情況。最緊要的是，一旦發現問題立即延醫治理，否則，害羞膀胱會變成生理上的泌尿系統疾病。生理和心理都有病，治療過程更長、更複雜。