制定清晰運輸路綫圖 帶動港發展

行政長官李家超在其任內首份施政報告中，闡述新一屆特區政府在各個政策領域上的施政方針。在運輸交通上，除了交通基建先行的策略外，亦會在2023年下半年提出《交通運輸策略性研究》的初步建議，並在2025年公布長遠運輸策略藍圖的最終定稿。

制定任何策略，定必檢視政策、探討現狀，並且設定未來方向。

檢視政策歷史，香港曾經進行過3次同類型研究。上一次研究，即第三次整體運輸研究，早在1999年發表，提出了5個政策綱領，包括最為人熟知的「以鐵路為骨幹」之基本運輸策略；而在政策支持下，鐵路在過去20年急速擴展，佔整體公交乘客量逾40%，早已超越專營巴士，成為本港最主要的公共交通工具。

研究亦預計，汽車呈中、慢速增長趨勢，但明言若出現高增長情況，「除了須發展建議的基建設施外，亦需採取需求管理的措施」，亦即「進一步限制車輛的數目或使用」。

23年前研究 難符合現今需要

然而，自第三次整體運輸研究發表至今已有23年，香港的經濟發展、人口結構、以至空間布局等方面，在過去23年間均已大幅改變，90年代進行的研究，其分析是否仍然全盤適用於現況、甚或香港的未來需要，實在毋須費時討論；而且該研究是以1997年的狀況為基礎，規劃至2016年的交運輸策略，換言之，最近6年時間，香港的交通政策其實是欠缺高層次的願景指導去向。

近年，運輸署發表了多份研究報告，包括《鐵路發展策略2014》，2017年發表的《公共交通運輸研究》，但原則上，這些報告都是建基於第三次整體運輸研究的結果，再按照需要就個別範疇作出的補充，而非宏觀規劃。事實上，汽車數目在過去20年增長頗為迅速，本港的領牌私家車數目由34萬輛增至近58萬輛，私家車更佔車輛數目7成，與人口增長率根本不成比例。

縱使特區政府兩次增加牌費及首次登記稅，亦未能有效控制私家車增長，車輛數目增長已對交通網絡及各種運輸基建，構成嚴重壓力。明顯地，23年過去，相關部門對道路交通擠塞的核心原因視而不見、見而不理，也將上次研究的建議束諸高閣。

北都明日大嶼 革新交通布局

本屆特區政府落實新的《交通運輸策略研究》，是重新面對問題的好開始。在可見的將來，北部都會區、交椅洲人工島兩大新發展區，將會革新90年代對香港交通需求及布局的理解，加上大灣區融合發展程度加深，便捷的跨境流動日益重要，第三次整體運輸研究所涉範圍，顯然不足以覆蓋未來需要。

因此，特區政府就第四次整體運輸研究，應訂定超前的框架。鑑現狀、看未來，今次研究的重心，除了全面檢討現時整體運輸政策、交通狀況、出行選擇和公共交通服務外，亦必須兼顧傳統手段以外的汽車管制措施、支援新能源汽車發展和全面開發智能道路交通管理系統；此外，當局亦有必要全面檢視各類型交通運輸配套的需求、設施及服務分布，為香港未來的運輸發展制定更清晰的路綫圖，帶動香港發展。

▲ 特區政府應就第四次整體運輸研究，訂定超前的框架。（資料圖片）