世界盃4強首場賽事，阿根廷憑美斯射入12碼先開紀錄，加上艾華利斯梅開二度，以3比0大勝上屆亞軍克羅地亞，繼2014年巴西世界盃後再度殺入決賽。美斯要圓捧盃夢，只差最後一步。

美斯在歷屆世盃共以11個入球，超越了名宿巴迪斯圖達，成為阿根廷隊史中世界盃決賽周入球最多球員。美斯賽後指出，今場比賽的發展是他們預計之中，讓對手控球在腳反而令他們陷入混亂。

他又表示，分組賽首仗不敵沙特阿拉伯是沉重打擊，但他們在往後的比賽中勝出，證明了自身的強大，他希望星期日的決賽迎來同樣的結果。

艾華利斯起孖 迪巴拿首落場

克羅地亞隊長莫迪歷賽後難掩失望之情，但他仍祝願美斯能如願奪冠，認為對方在今屆世界盃向世人展示他的實力和偉大，值得捧走大力神盃。

阿根廷昨於開賽初段受制於克羅地亞緊密布防，未能製造出具威脅攻勢，要戰至25分鐘才出現今場第一次中框埋門，安素費南迪斯禁區外施射，皮球彎過守衞，被對方門將利華高域救出。

34分鐘，形勢開始出現改變。阿根廷中場一記直綫撕破克羅地亞防綫，交予前鋒艾華利斯呈單刀之勢，利華高域出迎將對方撞跌，球證直指12碼點，利華高域更被罰黃牌。美斯操刀勁射破網，為阿根廷先開紀錄。

阿根廷更於39分鐘攻入「燕梳球」，一次反擊由較早前搏得12碼的艾華利斯帶球推進，皮球途中雖碰到克羅地亞守衞，但終憑一己之力突破成功，再次射破利華高域的十指關。上半場阿根廷帶兩球優勢返回更衣室。

下半場克羅地亞先換入尼高拉華錫及米斯拿夫柯錫，以及由高大中鋒般奴柏高域入替波索域，希望於前場加強攻力盡快收復失地，比列錫則墮後改打左後衞。但克羅地亞壓前下，讓出更多空位予阿根廷進攻。57分鐘，美斯與艾華利斯一次配合，入楔禁區射近柱，利華高域再救一球。

69分鐘，阿根廷領先至3球。美斯右路一次個人表演，避過古華迪奧的糾纏，殺至禁區於底綫前交予艾華利斯射入，個人梅開二度。74分鐘，這名曼城前鋒被換出，讓保羅迪巴拿於今屆賽事首度落場。

戴歷盼莫迪歷 留效至2024

大勢已去的克羅地亞，80分鐘莫迪歷亦退下火綫，由馬積入替。5分鐘後克羅地亞開出角球，前柱比列錫頂後，尾柱的洛夫雲飛身未能踢中皮球，無法替球隊破蛋。補時階段洛夫雲遠射無功而回，最終阿根廷3比0擊敗克羅地亞，率先晉身決賽。

22歲的艾華利斯繼巴西名宿比利後，成為在世界盃4強梅開二度的最年輕球員。他表示，阿根廷值得入決賽，亦對自己的發揮感到滿意。

至於格仔軍領隊戴歷則指，美斯今場踢得非常好，正是大家期望所見的。他又表示，克羅地亞擁有一支偉大的球隊，希望莫迪歷及這一代球員，能留效至2024年歐洲國家盃。

作者：黃懌勤

責任編輯：蔡偉強

▲ 阿根廷對克羅地亞的四強大戰，美斯創出多項紀錄，現時距離他夢寐以求的世盃冠軍，只差最後一步。（路透社圖片）

▲ 球壇兩大經典人物交鋒，克羅地亞的莫迪歷雖然無緣決賽，但今屆世盃表現已贏盡球迷掌聲，完場後與美斯惺惺相惜，互相擁抱。（路透社圖片）