Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊 行政人員版 2022/12/15 分享： 分享： 為打擊不良網上資訊，Meta發布了共享開源工具「Hasher-Matcher-Actioner」（HMA），幫助企業和用戶瀏覽網站時，掃描及刪除恐怖主義、虐待兒童相關的內容。 Meta表示，HMA是一個 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米 今日 韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米 黃金納米塗層 鏡片不再起霧 2022/12/14 黃金納米塗層 鏡片不再起霧 程式語言排行榜 Python穩站一哥地位 2022/12/14 程式語言排行榜 Python穩站一哥地位 小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 2022/12/13 小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 2022/12/13 DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 恐怖主義 Meta 虐兒 網絡保安