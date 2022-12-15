Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊

為打擊不良網上資訊，Meta發布了共享開源工具「Hasher-Matcher-Actioner」（HMA），幫助企業和用戶瀏覽網站時，掃描及刪除恐怖主義、虐待兒童相關的內容。

Meta表示，HMA是一個

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