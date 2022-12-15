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Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊

行政人員版 2022/12/15

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為打擊不良網上資訊，Meta發布了共享開源工具「Hasher-Matcher-Actioner」（HMA），幫助企業和用戶瀏覽網站時，掃描及刪除恐怖主義、虐待兒童相關的內容。

Meta表示，HMA是一個

...

欄名 : 科技新知

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