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韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米

行政人員版 2022/12/15

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韓國國土交通部宣布，韓國衛星導航增強系統KASS（Korea Augmentation Satellite System）投入運作，該系統旨在將衛星定位誤差範圍縮小至1至1.6米，以便提供更精確的位置

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