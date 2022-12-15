韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米 行政人員版 2022/12/15 分享： 分享： 韓國國土交通部宣布，韓國衛星導航增強系統KASS（Korea Augmentation Satellite System）投入運作，該系統旨在將衛星定位誤差範圍縮小至1至1.6米，以便提供更精確的位置 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊 今日 Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊 黃金納米塗層 鏡片不再起霧 2022/12/14 黃金納米塗層 鏡片不再起霧 程式語言排行榜 Python穩站一哥地位 2022/12/14 程式語言排行榜 Python穩站一哥地位 小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 2022/12/13 小米發布迷你主機 如手掌大小售3116元起 DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 2022/12/13 DeepMind新AI工具 可生成電影舞台劇劇本 航空 導航 自動駕駛 南韓