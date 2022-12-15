  • 13°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 05:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃埔天地「冬日松露市集」8大品牌進駐 5大西餐廳松露主題餐單

行政人員版 04:00 2022/12/15

分享：

分享：

松露有「廚房中的鑽石」嘅稱譽，奇香無比，令人一試難忘。現時適逢松露當造季節，黛安收到風，黃埔天地喺嚟緊嘅周末（17日）起，一共6日舉辦「黃埔松露節」，屆時美食坊一樓中庭將特設「冬日松露市集」，搜羅咗8個特色品牌進駐，好似AMHKMALL、火鍋食品店營火食品、來自新加坡既Aroma Truffle、專營矜貴食材既Kai's Gourmet等，設攤檔專售多款特色松露產品，好似有黑松露夏威夷果仁、黑松露薯片及爆谷、黑松露墨魚丸、黑松露芝心雞肉餃等，真係應有盡有，松露粉絲絕對不能錯過，仲可以趁聖誕佳節，為摯愛親朋好友揀選窩心禮品㖭。

此外，黃埔天地仲聯同5間西餐廳推出全新松露主題餐單，好似Black Sugar Coffee推出Truffle Mushroom Risotto；Amber's Table就有黑松露蘑菇薄餅；FLAMES推新鮮黑松露蘑菇扁意粉同薯條；Amor有小岩蠔配黑魚籽同松露海葡萄；Pastime Cafe就有黑松露牛肉他他、雞肉凱薩沙律配意大利白松露等等，每一款都係色香味俱全，真係見到相都好似聞到松露嘅獨特香味咁，即刻流晒口水。

活動期間，凡喺黃埔天地兩間不同商舖合共消費滿$500或以上，可參加「冬日松露滋味賞」換領指定松露辣醬或松露茄汁乙枝，數量有限，換完即止。黛安都要快啲約埋班同道中人，一齊去食好嘢兼換筍嘢先！

本文轉載自《晴報

Amor

FLAMES

Pastime Cafe

黑松露芝心雞肉餃

黑松露夏威夷果仁

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 一田會員激賞祭 逾100款積分兌換優惠
2022/12/14
一田會員激賞祭 逾100款積分兌換優惠
八卦名利場 - 新都城中心逛歐陸風市集 與5米高聖誕老人打卡
2022/12/14
新都城中心逛歐陸風市集 與5米高聖誕老人打卡
八卦名利場 - 豐澤網店即日起年終購物折 4重驚喜優惠
2022/12/13
豐澤網店即日起年終購物折 4重驚喜優惠
八卦名利場 - 圓方「聖誕樹屋小鎮」飄雪滙演 消費滿$2000送$2000電子禮券
2022/12/13
圓方「聖誕樹屋小鎮」飄雪滙演 消費滿$2000送$2000電子禮券
八卦名利場 - 華潤堂全年至抵感謝周 指定盒裝冬蟲夏草買1送1
2022/12/12
華潤堂全年至抵感謝周 指定盒裝冬蟲夏草買1送1

下一篇文章

韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？