黃埔天地「冬日松露市集」8大品牌進駐 5大西餐廳松露主題餐單

松露有「廚房中的鑽石」嘅稱譽，奇香無比，令人一試難忘。現時適逢松露當造季節，黛安收到風，黃埔天地喺嚟緊嘅周末（17日）起，一共6日舉辦「黃埔松露節」，屆時美食坊一樓中庭將特設「冬日松露市集」，搜羅咗8個特色品牌進駐，好似AMHKMALL、火鍋食品店營火食品、來自新加坡既Aroma Truffle、專營矜貴食材既Kai's Gourmet等，設攤檔專售多款特色松露產品，好似有黑松露夏威夷果仁、黑松露薯片及爆谷、黑松露墨魚丸、黑松露芝心雞肉餃等，真係應有盡有，松露粉絲絕對不能錯過，仲可以趁聖誕佳節，為摯愛親朋好友揀選窩心禮品㖭。

此外，黃埔天地仲聯同5間西餐廳推出全新松露主題餐單，好似Black Sugar Coffee推出Truffle Mushroom Risotto；Amber's Table就有黑松露蘑菇薄餅；FLAMES推新鮮黑松露蘑菇扁意粉同薯條；Amor有小岩蠔配黑魚籽同松露海葡萄；Pastime Cafe就有黑松露牛肉他他、雞肉凱薩沙律配意大利白松露等等，每一款都係色香味俱全，真係見到相都好似聞到松露嘅獨特香味咁，即刻流晒口水。

活動期間，凡喺黃埔天地兩間不同商舖合共消費滿$500或以上，可參加「冬日松露滋味賞」換領指定松露辣醬或松露茄汁乙枝，數量有限，換完即止。黛安都要快啲約埋班同道中人，一齊去食好嘢兼換筍嘢先！

本文轉載自《晴報》

▲ Amor

▲ FLAMES

▲ Pastime Cafe

▲ 黑松露芝心雞肉餃

▲ 黑松露夏威夷果仁