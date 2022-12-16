Royal Oak經典流行50年   Audemars Piguet年度壓軸 首枚藍陶瓷萬年曆錶

▲ Royal Oak 系列萬年曆腕錶︰錶徑41 毫米，藍色陶瓷錶殼，鐫刻Grande Tapisserie 大型格紋裝飾圖案藍色錶面，搭載自家製5134自動上鏈機芯，動力儲存約40 小時，防水約20 米，綴鈦金屬AP 字樣折叠釦藍色陶瓷錶帶。

如何把經典之作歷久常新並持續大流行？大可參考瑞士頂級錶牌愛彼（Audemars Piguet）的方法。今年適逢旗下王牌大作Royal Oak 皇家橡樹系列踏入第50 周年，一口氣推出多枚周年紀念作，更首次以藍陶瓷加電光藍PVD 注入錶殼材質，並將此移植到力推的愛彼Code 11.59 系列作品之上，絕對「色」目以待！

大概這一年是Audemars Piguet（愛彼）重要一年，其八角形錶圈的Royal Oak 皇家橡樹系列正好面世50 周年，除了加推周年特別版誌慶外，相關消息陸續有來︰ 5 月於富藝斯（Phillips）的The Royal Oak 50th 鐘錶拍賣會上，88 枚Royal Oak 系列古董錶總成交額達1.81 億港元；9 月在香港西九文化區藝術展亭舉行《50 Years of Royal Oak》展覽，讓一眾錶迷溫故知新；而年度壓軸重任，交由首枚藍陶瓷萬年曆錶和愛彼Code 11.59 系列接棒！

有史以來的藍血錶



據官方資料所示，品牌有史以來第一次完全以藍色陶瓷製作Royal Oak 系列腕錶，輕盈的陶瓷耐磨防刮，應用於厚度僅有9.5 毫米的萬年曆腕錶，有助瘦身效果。

是次品牌跟專門以高科技陶瓷、碳化鎢等高硬度材質生產精密零件的瑞士家族企業Bangerter 聯手製作陶瓷材質——陶瓷經過轉變以便於窯燒後呈藍色的二氧化鋯（ZrO2）粉末，再與專門為此研製的黏合劑調和才可轉化成陶瓷坯體，然後放到高於1,400℃的超高溫燒，才符合設計師要求的顏色。由於陶瓷的最終呈色取決於不可更動的燒製溫度，要所有色澤一致，是技術上的一大挑戰。當然喜歡挑戰的Audemars Piguet 又豈會罷休，務求散發獨有藍彩，以手工仔細進行品牌經典霧面打磨與拋光倒角交錯處理。此外，無論大至Grande Tapisserie 大型格紋錶面，到小錶盤及內錶圈，搭配藍色陶瓷錶殼及鏈帶均塗上藍色PVD（物理氣相沉積）塗層。還有3 個日曆小錶盤與月相窗口分據錶面四方，好讓小時、分鐘、星期、日期、周次、月份、天文月相及閏年顯示都能非常清晰易讀。

▲ 萬年曆功能搭載星期、日期、周數、月份、月相及閏年顯示，小時及分鐘顯示。

▲ 首次以全藍錶示人，藍色陶瓷作錶殼及鏈帶，配電光藍Grande Tapisserie 大型格紋錶面、小錶盤及內錶圈。

▲ 於2015 年推出的萬年曆機芯，錶匠為了把機芯瘦身至4.3 毫米厚，零件大多經過重新設計，例如將22K 金鏤空自動盤最佔空間的部 分移到外緣，納入圍繞機芯的管道中，此外發條盒採懸空式設計。

藍與黑的玩味系列



由Royal Oak 引伸成的愛彼Code 11.59 系列， 是Audemars Piguet 的另一別具玩味卻帶着承先啟後的重要系列。CODE 蘊含Challenge、Own、Dare 以及Evolve 的意思，而11.59 則喻意換日前的最後一分鐘，雖是圓形錶款，但中層仍保留帶八角造型的設計。今年品牌為此系列鏤空陀飛輪腕錶家族推出「藍與黑」的生力軍︰首次以18K 白金與藍色陶瓷交織而成，搭載愛彼2948 手動上鏈陀飛輪鏤空機芯，透過雙色對比凸顯愛彼Code 11.59 系列錶殼的多刻面結構，限量版新作僅發行50 枚。

至於黑面的新成員，則以黑色陶瓷與白金作錶殼材質，並以黑色縞瑪瑙作錶面。為了讓腕錶昇華，錶匠更移除錶面的時標，並請來長期合作夥伴Someco錶面製造廠合作，將一整塊黑色縞瑪瑙原石先經切割及雕鑿，成為纖薄圓片，再經打磨、磨砂及拋光，才嵌入錶面的玫瑰金色黃銅底板。加上玫瑰金指針，以及黑色亮漆內錶圈上低調移印的玫瑰金色阿拉伯數字分鐘標示，盡顯簡約美學。而這最新力作沿用品牌其他飛行陀飛輪腕錶所搭載的2950 機芯。值得一提，Royal Oak 系列首次置入飛行陀飛輪是2018 年的事，而愛彼Code 11.59 系列首枚搭配這項複雜功能與中央自動盤的腕錶，則是2019 年，大可看到後者在品牌的地位！

▲ 愛彼Code 11.59 系列鏤空陀飛輪腕錶︰錶徑41 毫米，藍色陶瓷錶殼，藍色CVD 塗層內錶圈，搭載自家製2948 手動上鏈機芯，動力儲存約72 小時，防水約20 米，綴白金AP 字樣折叠釦紋理藍色橡膠塗層錶帶，限量版50 枚。

▲ 多層結構由藍色ALD（原子層沉積）塗層鏤空主機板與夾板組成，由深藍色背景烘托出玫瑰金色擺輪，發條盒亦經鏤空，內部的發條及淺灰色輪系也清晰可見。

▲ 厚度僅有3.65毫米的機芯進行精修裝飾，利用3色裝飾加強了機芯的立體感，而錶匠的鏤空工藝又上一層樓，在多達70處的V形倒角進行了手工拋光。

▲ 愛彼CODE 11.59 系列鏤空陀飛輪腕錶︰錶徑41毫米， 黑色陶瓷錶殼， 黑色縞瑪瑙錶面， 搭載自家製2950 手動上鏈機芯，動力儲存約65小時，防水約20米，綴白金 AP 字樣折叠釦黑色橡膠塗層錶帶。

▲ 錶背以藍寶石水晶玻璃底蓋，可見品牌專屬的22K 玫瑰金自動盤，以及2950 機芯上的日內瓦波紋、拉絲打磨、蝸紋裝飾、粒面畫圈打磨等。

飛行空降 37毫米紫宇宙



眾所周知，輕薄、鏤空與複雜功能是Audemars Piguet 在享譽錶界的３項絕招，如想欣賞旗下錶匠集大成於一枚腕錶，錶迷可看看Royal Oak 系列RD#3超薄飛行陀飛輪自動上鏈腕錶的全新作品。繼4 月才見面的39 毫米Jumbo 版，新鮮出爐挑戰前者地位的37 毫米Royal Oak 系列周年紀念款式，在有限空間配備飛行陀飛輪機芯，完全突破錶迷想像。

是以全新2968 機芯橫空面世，機芯厚度僅3.4 毫米，可堪稱「極薄」陀飛輪自動上鏈機芯，難怪欽點墨紫色錶面為此項創舉加持，Audemars Piguet 研發總監Lucas Raggi 說︰「我們進一步突破極限，讓這款機芯容身於直徑37 毫米的錶殼中。這迫使我們重新設計整個陀飛輪架構，並為其開發出全新擒縱系統。」。

另外，要欣賞工藝的能耐，也可從今年為Royal Oak 系列50 周年重新演繹的七色彩虹主題腕錶，分別是37 毫米與41 毫米錶徑兩組，各組有10 枚白金自動上鏈腕錶，每一枚腕錶各自鑲滿約800 顆長方形切割單色寶石（包括紅寶石、祖母綠、藍寶石、丹泉石、黃色金綠玉、粉紅碧璽、紫水晶、藍色黃玉、橘色錳鋁榴石和沙弗萊石），由長年合作夥伴、精通製錶及寶石鑲嵌工藝的Salanitro 公司負責完成，把架勢推向極致級別！

▲ Royal Oak 系列RD#3 飛行陀飛輪超薄腕錶︰錶徑37 毫米，精鋼錶殼，鐫刻Petite Tapisserie 小型格紋裝飾圖案墨紫色錶面，搭載自家製2968 自動上鏈機芯，動力儲存約50 小時，防水約50 米，綴AP 字樣折叠釦精鋼錶帶。

▲ 中央自動盤架設於滾珠軸承之上，利用兩個轉換器進行雙向自動上鏈，而銠色調22K 玫瑰金自動盤，更是為慶祝Royal Oak 系列50 周年而專誠設計的。

▲ 為了達致8.1 毫米厚度的錶殼，陀飛輪以鈦金屬材質製作，並首次將傳動裝置移至機芯外緣以減少厚度，兩者結合之下，陀飛輪更加輕盈纖薄，其內部的動力傳輸也更為穩定流暢。

▲ Royal Oak 系列紫水晶腕錶︰錶徑37毫米，鑲嵌長方形切割紫水晶白金錶面（總計790 顆長方形切割重約21.2 卡紫水晶），搭載自家製5909 自動上鏈機芯， 動力儲存約60小時， 防水約20米，綴AP字樣折叠釦鑲嵌長方形切割紫水晶白金鏈帶。

▲ 37毫米的長方形寶石被切割成153 種不同尺寸，由長年合作夥伴Salanitro 公司經過特別訓練的10名工藝師執行此項任務。每位均需要個半月時間，才能完成每組鑲嵌工作。

(特約)