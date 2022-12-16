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Bling Bling 迎聖誕

副刊版 2022/12/16

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一年一度的聖誕佳節即將來臨，可幸的是疫情回落，今年大家終於可以高高興興舉辦聖誕派對，買了很久，遲遲未有機會穿上的戰衣終可曝光，而未買添置的，今個月的首選當然是一切盡是bling bling的世界。

聖誕

...

欄名 : Fashion

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