Bling Bling 迎聖誕

一年一度的聖誕佳節即將來臨，可幸的是疫情回落，今年大家終於可以高高興興舉辦聖誕派對，買了很久，遲遲未有機會穿上的戰衣終可曝光，而未買添置的，今個月的首選當然是一切盡是bling bling的世界。

聖誕

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入