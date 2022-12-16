雪柄 VS ugly sweaters

近年每到12月份，荷里活兩大男神Hugh Jackman和Ryan Reynolds都玩過不亦樂乎，這事件源於2018年，當時Hugh Jackman和Jake Gyllenhaal欺騙Ryan，說聖

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