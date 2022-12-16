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西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場

副刊版 2022/12/16

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去西九不單只是文化之旅，還可以是一趟體會釀酒藝術的尋幽探秘之旅。蘇格蘭龍頭大哥Macallan這個12月在西九文化區藝術公園，設立為期接近兩個月的Macallan Experience展覽，除了有多處

...

欄名 : Wine

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