西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 副刊版 2022/12/16 分享： 分享： 去西九不單只是文化之旅，還可以是一趟體會釀酒藝術的尋幽探秘之旅。蘇格蘭龍頭大哥Macallan這個12月在西九文化區藝術公園，設立為期接近兩個月的Macallan Experience展覽，除了有多處 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 東京親嘗Music Pairing 當坂本龍一遇上Krug 2008 2022/12/09 東京親嘗Music Pairing 當坂本龍一遇上Krug 2008 釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 2022/11/25 釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 2022/10/07 Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 Henriot是值得等待 2022/07/15 Henriot是值得等待 Macallan M系列 破冰而出 2022/06/24 Macallan M系列 破冰而出 威士忌 西九文化區 汽車 品牌 設計 展覽 咖啡 博物館 碳中和 大自然