西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場

去西九不單只是文化之旅，還可以是一趟體會釀酒藝術的尋幽探秘之旅。蘇格蘭龍頭大哥Macallan這個12月在西九文化區藝術公園，設立為期接近兩個月的Macallan Experience展覽，除了有多處

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