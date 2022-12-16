慶祝香港AllRightsReserved 20周年 KAWS霸氣推12 銅塑雕像

邊個有天大面子，可以一呼百應？說的正是香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）踏入第二個10周年，美國知名藝術家KAWS，香港永遠潮男指標林海峰紛紛發文熱烈恭賀，前者更霸氣推出一組12

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入