話咁快又年近歲晚，普世歡騰，又是時候給自己一個盤點機會！不過這次盤點並非回顧過去一年的得與失，而是盤點一下自己的to-buy list，好讓慰勞一下過去一年砥礪前行。

疫情終於雨過天青，終可不再計算黃碼

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