漲樂全球通「定開理財」堅保本 ( i, ii)，保證高達5.9厘年化回報(iii)！

全球加息周期持續，坊間不少銀行紛紛推出高息定期存款計劃吸引客戶，假如現在跟你說，有一款理財產品，不限新舊資金亦不設資金下限iv，而且回報較一般同等鎖定期之定期存款產品更吸引，相信精明的你總不會錯過！

華泰國際旗下一站式財富管理平台「漲樂全球通」APP，近日推出定期理財功能「定開理財」，所有合資格客戶於推廣期內成功經「定開理財」申購指定基金v，即可享於首3個月的鎖定期內高達5.9%（美元）或5.75%（港元）的年化保證回報i。

堅保本i,ii！無門檻可享保證高達5.9%年化回報i,ii,iii,iv

「定開理財」即「定期開放式理財」，並非銀行定期存款，意指「定期開放」給投資者申購指定的公募基金v，申購入後鎖定一期（3個月），到期未贖回便自動滾存至下一期（3個月）vi,ii。

由於11月的第一期「定開理財」申購反應熱烈，漲樂全球通徇眾要求，12月第二期再次推出申購優惠，所有合資格客戶於推廣期內成功經漲樂全球通「定開理財」購入指定基金 - 華夏精選靈活週期收益基金v，即可享於首3個月的鎖定期內，保證高達5.9%（美元）或5.75%（港元）的年化回報iii，認購門檻低至$0.01港元或$0.01美元iv，上限為$1,000,000港元或等值美元iv。

▲ 認購指引

由即日起至12月28日下午2時為止（下稱「推廣期」），新客戶在此限期前成功在漲樂全球通app開戶，存入最少$20,000港元或者等值美金，並成功認購「定開理財」指定基金v，便可以享受「定開理財」的保證回報ii。

合資格客戶成功在推廣期內存入上限$1,000,000港元或等值美元，可享以下高達 1.4 萬港元保證回報：

▲ 以上鎖定期內的預期回報僅供參考。實際回報受制於華泰國際的信用風險。

凡在11月23日 至12月28日期間成功新開戶並首入金大於等於HK$20,000的客戶，仲可享迎新獎賞$1,200港元現金！有關漲樂全球通「定開理財」堅保本活動詳情，請點擊連結或掃描下方 QR Code：http://bit.ly/3YoYKJf

平衡風險與回報 以資本增值為目標

「漲樂全球通」的定開理財為客戶揀選了華夏精選靈活周期收益基金。此基金為 SFC認可的公募基金ix，採用靈活投資策略，尋求不少於基金資產淨值的70%，投放於全球固定收益工具，以實現投資收入和資本增值目標。

▲ 數據來源：漲樂全球通app

背靠千億市值上市券商 曾收購美國前三資管公司

「漲樂全球通」是證監會持牌機構「華泰國際」旗下一站式全球投資APP，為全球華人投資者提供港/美/A/新加坡市場股票交易、期權、公募基金、ETF、保險、智能投顧等多元化金融產品及服務。目前，漲樂全球通累計下載量已達近200萬人次。

其母公司是首間上海、香港、倫敦三地上市的千億龍頭券商「華泰證券」（6886.HK）。 華泰證券於 2016 年收購美國排名前三的TAMP（Turnkey Asset Management Program, 統包資產管理平台）公司，推動財富管理業務發展viii。

有關漲樂全球通的更多資訊，請參閱漲樂官方網站：https://zlglobal.htsc.com.hk/ 。

*本資料內容及其資料並不構成任何華泰金融控股(香港)有限公司為售賣任何證券、產品或投資作出招攬、提出要約、意見或推薦，或對任何證劵、產品或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、投資意見或服務。閣下應審慎評估及評定任何投資的效益及風險，如有疑問，閣下應就此諮詢專業顧問。准投資者應進行所須或適當的獨立調查，包括評估所涉及的投資風險。本資料僅為香港特別行政區內的使用者而設，所提供的資訊不得於香港特別行政區以外分發，並不應被視為在任何的國家、地區或司法管轄區中(為免生疑問，包括美國)，對投資、產品或服務的邀請、要約、建議或招攬。非香港投資者有責任遵守其相關司法管轄區的所有適用的法律及法規。如有任何爭議，主辦方華泰金融控股(香港)有限公司保留最終解釋權和決定權。

投資者須注意，所有投資均涉及風險﹙包括可能會損失投資本金﹚，基金單位價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關投資產品之銷售文件。本資料內容並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。



i 指定基金（華夏精選靈活週期收益基金）本身並不具備任何保本或保息性質。「堅保本」是指活動推廣期內申購之指定基金，在鎖定期（2022年12月29日 至2023年3月27日）之年化收益率若不達到5.9%（美元）或5.75%（港元）（「保證水平」），本公司會補貼有關差額（「保證優惠」），即實際回報 = 指定基金鎖定期間實際年化收益率（ 如低於保證水平）+ 華泰金控補貼。補貼視乎指定基金於鎖定期內實際表現。若指定基金於鎖定期內實際表現超過保證水平，客戶可直接獲得指定基金於鎖定期內真實回報。

ii 鎖定期內的預期回報僅供參考。「保證優惠」受制於本公司的信用風險。

iii 5.9%年化收益率（美元基金單位）或5.75%年化收益率（港元基金單位）。

iv 指定基金由HKD0.01或USD0.01起購，合資格客戶並不設申購指定基金上限，惟本次活動之保證水準不適用於100萬港元或等值美元以上的投資份額，超過該金額部份的投資回報，視乎指定基金實際表現。活動設有整體上限額度50億港元或等值美元，故推廣優惠先到先得，額滿即止。

v 所有投資涉及風險，指定基金價格可升可跌。在做出投資決定之前，投資者應仔細閱讀有關本基金的銷售文件。基金詳情包括基金收費請參考以下資料：

有關基金頁面（https://bit.ly/3OOoXN1）

基金資料概要（https://bit.ly/3FjugAZ）

vi 定開理財每月27日的前3個交易日開放申購；每次申購確認後鎖定3個月 (2022年12月29日 至2023年3月27日為本次鎖定期)，期間不可贖回。本期「定開理財」2023年3月22日至3月27日期間可申請贖回。到期時若客户不發起贖回，有關投資將滾存至下一個鎖定期（3個月），下一鎖定期及其後鎖定期回報視乎指定基金實際表現。本公司將在可贖回期期間告知客戶下一鎖定期的資料和安排。

vii T+2個交易日贖回到賬，目前不收取任何申購和贖回費用。

viii資料來源：https://m.gelonghui.com/p/291335

ix 證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

（特約）