擺人上枱呢個行為極唔要得，仲要眾目睽睽下擺老細上枱，希望佢幫手處理自己爛攤子，乃職場大忌，既唔知埞又蠢。這類豬下屬在各大職場都有足迹，有些還是高薪厚職。拿高薪，解決不了問題不特止，更替老細製造多多麻煩，你係老細會點諗？且從老細視角去看豬下屬：

一、話咗俾你聽，我要睇到最終有乜效果，唔該醒少少，絞盡腦汁諗諗應點做，唔通要我執手教你？

二、吩咐得你去做，喺人前就要做得好好睇睇，依家甩甩漏漏、程序錯晒、收唔到科，最終影衰嗰個係我唔係你呀！

三、次次都無好嘢出，全不達標，應做的做唔好，唔應做的就冚唪唥做凸，究竟你嘅價值喺邊呢？

四、搞到一鑊泡，係咪應該自己搞番掂佢？做老細至憎嘅，就係幫做唔掂嘅下屬執手尾。

五、成壇嘢你自己搞到連我都無眼睇，想我幫執番你啲手尾，仲公然喺人前揚開？職場大忌你真係唔識㗎喎！職場大忌冧巴溫：NEVER、NEVER，put your boss on the spot！用中文同你講多次，即係：永遠—係永遠—唔好擺你老細上枱呀！

六、個下屬搞衰一單嘢，然後想搬個老細出嚟幫自己解圍、解決同解釋，咁咪即係拖埋個老細落水?!一單咁窩囊嘅嘢，想要個老細插手執番掂，你有無為老細諗過？唔通要老細陪你攬炒？

七、真係嬲你唔知，鬧你又嘥氣，做得老細咁易出手㗎咩？一句講晒：衰嘢自己搞番掂佢！

成事不足、敗事有餘之下屬已夠眼冤，敗事後還想拖埋老細落水，更是可恨。