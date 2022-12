擺人上枱呢個行為極唔要得,仲要眾目睽睽下擺老細上枱,希望佢幫手處理自己爛攤子,乃職場大忌,既唔知埞又蠢。這類豬下屬在各大職場都有足迹,有些還是高薪厚職。拿高薪,解決不了問題不特止,更替老細製造多多麻煩,你係老細會點諗?且從老細視角去看豬下屬:

一、話咗俾你聽,我要睇到最終有乜效果,唔該醒少少,絞盡腦汁諗諗應點做,唔通要我執手教你?

二、吩咐得你去做,喺人前就要做得好好睇睇,依家甩甩漏漏、程序錯晒、收唔到科,最終影衰嗰個係我唔係你呀!

三、次次都無好嘢出,全不達標,應做的做唔好,唔應做的就冚唪唥做凸,究竟你嘅價值喺邊呢?

四、搞到一鑊泡,係咪應該自己搞番掂佢?做老細至憎嘅,就係幫做唔掂嘅下屬執手尾。

五、成壇嘢你自己搞到連我都無眼睇,想我幫執番你啲手尾,仲公然喺人前揚開?職場大忌你真係唔識㗎喎!職場大忌冧巴溫:NEVER、NEVER,put your boss on the spot!用中文同你講多次,即係:永遠—係永遠—唔好擺你老細上枱呀!

六、個下屬搞衰一單嘢,然後想搬個老細出嚟幫自己解圍、解決同解釋,咁咪即係拖埋個老細落水?!一單咁窩囊嘅嘢,想要個老細插手執番掂,你有無為老細諗過?唔通要老細陪你攬炒?

七、真係嬲你唔知,鬧你又嘥氣,做得老細咁易出手㗎咩?一句講晒:衰嘢自己搞番掂佢!

成事不足、敗事有餘之下屬已夠眼冤,敗事後還想拖埋老細落水,更是可恨。