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為女士而設

副刊版 2022/12/16

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小燁來自北京，本來是個小胖子，圓臉圓肚腩。他是Data Scientist（數據科學家），一天大部分時間花在電腦上，運動不多。

在星期六的行山隊認識他，大半年前開始參加時，他要很努力才能完成。而今天的小燁，簡直脫胎換骨，體重足足減了五十磅，甩走圓臉，輪廓重現，帥得多了。原來，他為行山隊而開始鍛練自己，每天走十到十五公里，不到一年已見成績。醫生十分羨慕並鼓勵道：「再找Trainer訓練一下胸肌二頭肌，定必成為大帥哥！」

小燁問道：「這對身體有好處嗎？」

醫生打趣道：「Not For the body！For the lady！」（不為身體，是為女士而設。）

運動被視為健康萬能匙，防心血管要做運動、防癌要做運動、增加免疫力要做運動，甚至最近有提議尿道健康也要做運動。醫生同意這些提議是基於科學，但最大困難是如何量化（Quantify）這些好處，免疫力到底如何量度？未知道甚麼是低，又如何證明有所增加？而減少患癌、患心血管病，是統計學上的數據，對個人來說很難感覺有何幫助。

還是小燁從運動得到的好處最明顯，瘦了帥了，自己看得到，女士們也看得到，可能這不是小燁的原動力，但卻是最能被量化的效果。

做運動的原因很多元化，為健康、為外表、為挑戰、為好玩、為美食、為吸引異性（或同性），甚麼原因也不打緊，願意花上時間努力做運動便可！

後記：小燁明年甚至參加渣打香港馬拉松，太厲害了，加油！

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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