小燁來自北京,本來是個小胖子,圓臉圓肚腩。他是Data Scientist(數據科學家),一天大部分時間花在電腦上,運動不多。

在星期六的行山隊認識他,大半年前開始參加時,他要很努力才能完成。而今天的小燁,簡直脫胎換骨,體重足足減了五十磅,甩走圓臉,輪廓重現,帥得多了。原來,他為行山隊而開始鍛練自己,每天走十到十五公里,不到一年已見成績。醫生十分羨慕並鼓勵道:「再找Trainer訓練一下胸肌二頭肌,定必成為大帥哥!」

小燁問道:「這對身體有好處嗎?」

醫生打趣道:「Not For the body!For the lady!」(不為身體,是為女士而設。)

運動被視為健康萬能匙,防心血管要做運動、防癌要做運動、增加免疫力要做運動,甚至最近有提議尿道健康也要做運動。醫生同意這些提議是基於科學,但最大困難是如何量化(Quantify)這些好處,免疫力到底如何量度?未知道甚麼是低,又如何證明有所增加?而減少患癌、患心血管病,是統計學上的數據,對個人來說很難感覺有何幫助。

還是小燁從運動得到的好處最明顯,瘦了帥了,自己看得到,女士們也看得到,可能這不是小燁的原動力,但卻是最能被量化的效果。

做運動的原因很多元化,為健康、為外表、為挑戰、為好玩、為美食、為吸引異性(或同性),甚麼原因也不打緊,願意花上時間努力做運動便可!

後記:小燁明年甚至參加渣打香港馬拉松,太厲害了,加油!