全球經濟不明朗 東盟表現亮眼

2020年新冠疫情爆發，全球主要經濟體採取貨幣和財政雙寬鬆的政策，以提振經濟發展；盡管2021年全球經濟初步復甦，但進入2022年，俄烏局勢進一步使全球經濟雪上加霜，寬鬆的貨幣及財政政策，疊加能源及大宗商品價格的高漲，加大了各國的通脹壓力，全球經濟體紛紛通過加快收緊貨幣政策，以抑制通脹。

全球經濟供給端和需求端均面臨下行壓力，復甦步伐放緩，滯漲風險加大，世界銀行今年6月發布的《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）預計，今年全球經濟增長下降到2.9%，遠低於今年1月預期的4.1%；國際貨幣基金組織（IMF）亦於7月下調今年全球經濟增長預測至3.2%。

東盟經濟增速 高於全球平均

在全球滯漲風險加劇下，東盟主要國家今年前3季的經濟增速表現亮眼。橫向對比來看，東盟主要國家的經濟增速，大多高於美國以及全球平均水平，截至第三季，馬來西亞、越南、菲律賓、印尼以及新加坡GDP按年增速，分別為9.32%、8.83%、7.73%、5.4%及4.26%，而泰國上半年GDP增速為2.4%；相比之下，美國前3季GDP按年增速僅為2.4%。

縱向比較看，東盟多數國家的GDP增速，不僅在第一季恢復至疫情前水平，而且在第二及第三季進一步提升或保持穩健。馬來西亞今年前3季GDP按年增速分別為4.95%、8.95%、14.16%，越南為5.05%、7.83%、13.67%，菲律賓為8.15%、7.47%、7.6%，印尼為5.02%、5.45%、5.72%，新加坡為3.9%、4.5%、4.4%，而泰國前兩季GDP增速為2.32%及2.48%。

印尼和馬來西亞作為大宗商品淨出口國，受益於大宗商品價格的上漲，強勁的內需和投資支撑菲律賓、馬來西亞以及印尼的經濟復甦；至於越南，除了一定程度的低基數因素外，加工製造業是越南整個經濟的增長引擎；而泰國經濟則受大宗商品價格上漲、旅遊業恢復緩慢拖累。

寬防疫重啟經濟 內需投資增強

隨着疫苗接種率的提高，東盟各國在今年第二季逐步放寬防疫限制，地區經濟活動得以重啟，旅遊業有望復甦，內需和投資將得到加強，支撑經濟持續復甦。國際上主要機構對東盟經濟增長的預測，均高於對全球經濟增速的預測，IMF 10月發布的《世界經濟展望》（World Economic Outlook）中預測，東盟主要國家經濟增速高於全球平均水平，今年全球經濟增速預測為3.2%、明年為2.7%，而對東盟主要經濟體今明兩年的預測則顯示，印尼經濟增速分別為5.33%及4.97%、馬來西亞為5.4%及4.38%、菲律賓為6.47%及5.02%、新加坡為3.02%及2.26%、泰國為2.84%及3.71%、越南為7%及6.16%；亞洲開發銀行在9月發布的《亞洲發展展望》中，對東南亞今年經濟增長預測為5.1%。明年則為5%。

新冠疫情後，東盟主要國家的出口展現了強勁的韌性，支撑該地區的經濟增長。2021年起，東盟國家的出口額保持高速增長，今年增速雖然有所放緩，但依然穩健，東盟6國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南，下同）今年前3季出口總額為14,430億美元，按年增長19.5%，大宗商品、電子電器、服裝紡織等出口表現突出。

聯合國貿發會議（UNCTAD）認為，隨着全球經濟增長預期放緩，全球需求疲弱，全球貿易的增長可能已經觸頂，利率上升和經濟刺激計劃的退出，會不同程度抑制全球貿易。根據最新數據顯示，東盟主要國家第三季出口按年增速有所下降，且出現分化，馬來西亞、印尼、新加坡和越南出口增速仍保持雙位數增長，泰國和菲律賓出口增速則顯著下降，僅為6.57%和0.37%；此外，泰國和越南第三季出口錄得按季下降。

與中國經貿加強 驅動增長

東盟與中國的經貿往來得到加強，對東盟經濟增長起驅動作用。《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）在今年1月1日正式對中國、日本、澳洲、新西蘭以及東盟的新加坡、泰國、越南、文萊、老撾、柬埔寨生效；2月1日對韓國生效；3月28日對馬來西亞生效；5月1日在中國與緬甸之間生效；8月30日，RCEP得到印尼議會正式批准，預計年底生效；東盟秘書長在10月表示，菲律賓有望能在今年內批准RCEP，11月菲律賓貿易和工業部部長表示，該國政府將致力於簽署RCEP。

東盟6國今年前3季與中國的貿易，按年增長11.78%，向中國的出口額按年增長7.1%、從中國的進口額按年增長15.15%，其中印尼與中國的貿易增長最為突出，前3季向中國出口按年增長28.85%、從中國進口按年增長28.33%；東盟6國和中國的貿易，在其貿易總額中佔比達18.32%，其中向中國的出口佔總出口達15%、從中國的進口佔總進口達22.43%；印尼和越南相關佔比最突出，高達25%左右。與中國日漸緊密的貿易聯繫，將是未來東盟經濟持續復甦的重要驅動因素。

受大宗商品價格高企影響，貿易餘額從大宗商品淨進口國，重新分配至大宗商品淨出口國，印尼和馬來西亞經濟因而從中受益。印尼是全球主要的大宗商品出口國之一，根據貿易餘額在GDP中的佔比，印尼是亞洲最大的大宗商品淨出口國，主要出口商品為煤炭、棕櫚油和以鎳為代表的金屬原材料，在新冠疫情後，印尼的經常帳戶盈餘顯著提升，由赤字轉為盈餘；至於泰國和菲律賓作為大宗商品淨進口國，經常帳戶轉為赤字，且逐漸惡化，拖累經濟增長，增加貨幣貶值壓力。

俄烏局勢外溢效應 致通脹添壓

雖然東盟與俄羅斯及烏克蘭在貿易和金融方面的直接聯繫較少，但俄烏局勢的外溢效應，使東盟各國的物價持續走高，通脹上升至近年高位，超出各國央行的通脹目標區間，食品和能源價格上漲，是東盟各國通脹上行的主要驅動因素。東盟各國央行在經濟復甦和平穩通脹之間尋求平衡，加息路徑和步伐存在差異，預計在物價水平持續高企的壓力下，東盟各經濟體在今年第四季以及明年第一季還會進一步加息。由於美聯儲加息，資本回流美國，引發東南亞金融市場動盪，東盟各國貨幣相對美元整體呈貶值趨勢，各國主要股市指數普遍在今年第二季開始出現大幅走低，10年期國債收益率自年初以來持續上升，未來資本流出壓力可能持續，抑制投資活動，令經濟復甦步伐放緩。

宏觀環境的穩定，有助於東盟經濟復甦。與1997年東南亞金融危機有所不同，在當前經濟周期中，東盟各國的債務佔GDP比例相對較低，而且外商直接投資近年來一直保持強勁，雖然東盟各國外滙儲備與月度進口覆蓋率有所下降，但依然保持在健康區間。綜合而言，東盟各國政府仍有較為充足的財政空間，支持經濟持續復甦。