力圖衞冕冠軍的法國於4強憑上、下半場各入一球，以2比0擊敗摩洛哥，連續兩屆闖入世界盃決賽，周日將與阿根廷爭盃。無論哪一隊勝出，都將會是第3度高舉大力神盃。

早前傳出患病的法國中堅烏柏美卡奴及拉比奧特，今場缺陣，改由干拿迪及科芬拿擔任正選。鋒綫由基奧特領銜，配合基利安麥巴比、奧士文尼迪比利及基沙文攻堅。

摩洛哥上仗傷出的隊長中堅路曼沙斯，今仗正選上陣，另一名中堅阿古特則在熱身時受傷，其位置由達尼取代。前場繼續以安尼斯利、薛耶治及保法爾為重心。

高路梅安尼 後備落場44秒建功

法國於開賽5分鐘便打破缺口，基斯文右路底綫傳中，麥巴比起腳施射省中人，迪奧靴南迪斯於遠柱補射入網，法國早段已領先1比0。此前5場賽事未嘗落後的摩洛哥，今仗早段便需調整戰術積極反撲。其後奧拿希於禁區外一記遠射，被法國門將洛里斯飛身撲出。

摩洛哥在今屆決賽周以防守穩健見稱，惟今仗防綫殘缺下偶現漏洞。路曼沙斯一次判斷錯誤失位，基奧特引球長驅直進勁射，惟中柱彈出。負傷上陣的路曼沙斯於21分鐘終撑不住，由阿馬拿入替。

完半場前，摩洛哥艾美治接應薛耶治的角球，禁區內施展倒掛金鈎，皮球中柱彈出。法國半場領先一球。

換邊後，摩洛哥繼續搶攻，惟未能轉化為入球。法國下半場在退守下，憑反擊及死球製造威脅。基沙文於左路開出罰球，後備上陣的馬古斯杜林頭槌攻門僅告斜出。

法國於79分鐘擴大比數，馬古斯杜林於左路傳予麥巴比，麥巴比在禁區內扣過幾名摩洛哥守將，在人罅中找到空位起腳又省中人，伏兵遠柱的高路梅安尼補射入網，落場僅44秒即有斬獲。法國最後以2比0晉級，決賽將硬撼阿根廷。

摩洛哥輸波贏掌聲 跪謝球迷

麥巴比與摩洛哥右閘夏基美同效力巴黎聖日耳門，兩人份屬好友，今仗多次交鋒成為焦點之一。賽後麥巴比主動安慰失落的夏基美，交換球衣後兩人亦穿上對方的球衣，盡顯兩人交情及體育精神。

摩洛哥雖然4強止步，但整個決賽周均表現出強橫鬥志及高度紀律性。賽後球員連同團隊更在場中跪下答謝台上的球迷。

主帥列格古表示球隊已盡所力，並認為全世界也為摩洛哥感到驕傲。

對於法國晉身決賽，主帥迪甘斯為此感到激動及自豪，並指球員的努力得到回報。迪甘斯在1998年世界盃，曾以隊長身份帶領國家隊首次捧盃，時隔24年，今屆冀轉以領隊角色，助球隊再次登頂。

作者：劉子瑜

責任編輯：蔡偉強

▲ 摩洛哥在今屆世界盃屢創奇迹，球員及團隊賽後在場中跪下，答謝球迷支持。（法新社圖片）

▲ 法國連續兩屆打入世界盃決賽，只要周日擊敗阿根廷，就可以成功衞冕。（路透社圖片）

▲ 巴黎聖日耳門球員「內訌」，麥巴比（右）賽後安慰夏基美（左），雙方之後更交換球衣。（路透社圖片）