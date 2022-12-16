疫下多地醫院爆滿 醫護需帶病值班 衞健委指救治成重心 加快設基層發熱門診 中國版 2022/12/16 分享： 分享： 中國鬆綁防疫後，疫情迅速蔓延，多地醫院與發熱門診爆滿，醫護人員需「帶病返工」。國家衞健委指出，防疫工作重心已轉移到醫療救治，要求各地加速設基層發熱門診，可招聘近5年已退休的工作人員，充實到基層醫療衞生 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 國務院：力保民生防疫物資配送 今日 國務院：力保民生防疫物資配送 鍾南山：無徵狀陽性 不算新冠病人 今日 鍾南山：無徵狀陽性 不算新冠病人 美稱願援助 京：擁優勢安度疫情高峰 今日 美稱願援助 京：擁優勢安度疫情高峰 你可能感興趣 國務院：力保民生防疫物資配送 今日 01:00 國務院：力保民生防疫物資配送 鍾南山：無徵狀陽性 不算新冠病人 今日 01:00 鍾南山：無徵狀陽性 不算新冠病人 美稱願援助 京：擁優勢安度疫情高峰 今日 01:00 美稱願援助 京：擁優勢安度疫情高峰 疫情 中國 新冠肺炎 防疫措施 世界衞生組織 退休