中國鬆綁防疫後，疫情迅速蔓延，多地醫院與發熱門診爆滿，醫護人員需「帶病返工」。國家衞健委指出，防疫工作重心已轉移到醫療救治，要求各地加速設基層發熱門診，可招聘近5年已退休的工作人員，充實到基層醫療衞生

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