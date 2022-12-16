Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？

天有不測之風雲，這幾天真的凍到香港人騰騰震；Web3的世界最近同樣經歷寒冬，負面新聞不絕，甚至有傳聞話「幣圈」將會從此消失，令人毛骨悚然。不少投資者最近經常有疑問，究竟元宇宙還有沒有投資價值？筆者作為

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入