Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？ 行政人員版 2022/12/16 分享： 分享： 天有不測之風雲，這幾天真的凍到香港人騰騰震；Web3的世界最近同樣經歷寒冬，負面新聞不絕，甚至有傳聞話「幣圈」將會從此消失，令人毛骨悚然。不少投資者最近經常有疑問，究竟元宇宙還有沒有投資價值？筆者作為 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 Steam Deck來襲 遊戲市場掀變化 2022/12/09 Steam Deck來襲 遊戲市場掀變化 藉元宇宙亞洲發展 及早掌握最大機遇 2022/12/02 藉元宇宙亞洲發展 及早掌握最大機遇 再見Good Old Days 新創企業搵錢難 2022/11/25 再見Good Old Days 新創企業搵錢難 貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵 2022/11/18 貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵 「CODA」學習模式 善用軟件解疑問 2022/11/11 「CODA」學習模式 善用軟件解疑問 元宇宙 區塊鏈 NFT 演唱會 銀行