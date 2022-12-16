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Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？

行政人員版 2022/12/16

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天有不測之風雲，這幾天真的凍到香港人騰騰震；Web3的世界最近同樣經歷寒冬，負面新聞不絕，甚至有傳聞話「幣圈」將會從此消失，令人毛骨悚然。不少投資者最近經常有疑問，究竟元宇宙還有沒有投資價值？筆者作為

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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