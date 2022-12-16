微軟夥衛星公司 擴非洲美洲網絡服務 行政人員版 2022/12/16 分享： 分享： 為令全球更多人能夠上網，微軟（Microsoft）表示正與衛星通訊公司Viasat合作，擴大非洲、北美和中美洲等地的網絡服務覆蓋範圍，預料將有1,000萬人受惠。 微軟技術及企業責任副總裁Teresa ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹 今日 世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹 韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米 2022/12/15 韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米 Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊 2022/12/15 Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊 黃金納米塗層 鏡片不再起霧 2022/12/14 黃金納米塗層 鏡片不再起霧 程式語言排行榜 Python穩站一哥地位 2022/12/14 程式語言排行榜 Python穩站一哥地位 Microsoft 非洲 中美洲 網絡通訊 北美洲