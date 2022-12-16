微軟夥衛星公司 擴非洲美洲網絡服務

為令全球更多人能夠上網，微軟（Microsoft）表示正與衛星通訊公司Viasat合作，擴大非洲、北美和中美洲等地的網絡服務覆蓋範圍，預料將有1,000萬人受惠。

微軟技術及企業責任副總裁Teresa

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