  • 16°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

微軟夥衛星公司 擴非洲美洲網絡服務

行政人員版 2022/12/16

分享：

分享：

為令全球更多人能夠上網，微軟（Microsoft）表示正與衛星通訊公司Viasat合作，擴大非洲、北美和中美洲等地的網絡服務覆蓋範圍，預料將有1,000萬人受惠。

微軟技術及企業責任副總裁Teresa

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹
今日
世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹
韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米
2022/12/15
韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米
Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊
2022/12/15
Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊
黃金納米塗層 鏡片不再起霧
2022/12/14
黃金納米塗層 鏡片不再起霧
程式語言排行榜 Python穩站一哥地位
2022/12/14
程式語言排行榜 Python穩站一哥地位
Microsoft 非洲 中美洲 網絡通訊 北美洲

上一篇文章

追蹤馬斯克飛機位置 Twitter帳號遭停權

下一篇文章

世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？