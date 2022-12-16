美心快餐「同金禧‧共嘗美」 推多款懷舊美食及優惠

美心快餐踏入50周年，黛安知道，美心MX將推出多款優惠及懷舊美食回饋大眾。除咗一直提供嘅長者及學生88折優惠，即日起至明年3月會額外推出多謝長者優惠日，每月第一個星期六晚市可享7折；更與本地老品牌李錦記合作，顧客現惠顧「新派粵式巧手」系列產品滿$60，即送李錦記頭道生抽1支；下周一（19日）起喺餐廳消費滿$50，更可獲雪芳蛋糕換領券1張。

今次美心MX以「同金禧‧共嘗美」為主題，重推多款懷舊美食，例如鐵板餐10月已重出江湖，配合啫喱和酥皮湯推出，大家可重溫經典味道。公關姊妹話，美心一直都提倡環保及持續生產，目前餐廳堂食已全部禁用一次性即棄餐具，員工制服更採用再生物料製成，藉此減少廢棄塑膠對環境嘅影響。外賣餐具方面，佢哋喺9月已推出重用餐具換購計劃，明年2月更會提供折扣優惠，鼓勵外賣客人減少用即棄餐具。

此外，美心MX更與Impossible Foods合作推出植物肉系列產品，只要每售出相等於2公斤植物豬肉嘅產品，便會透過EcoMatcher種植一棵樹，實踐低碳少肉嘅生活，令大家食得健康好味之餘更可關注地球生態，簡直係一舉兩得！

本文轉載自《晴報》

▲ 快餐及機構餐務市務主管梁美寶、快餐部行政總廚屈偉江介紹美心新菜式。（冼偉倫攝）

▲ 鐵板餐配酥皮湯

▲ 酸菜魚米綫

▲ 滑蛋叉燒飯