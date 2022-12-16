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順從客戶還是堅持己見？

行政人員版 04:00 2022/12/16

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廣告公司的提案，客戶一般來說都不會照單全收，總是提出修改的意見。廣告公司應順從客戶，還是堅持己見？

「堅持派」認為廣告賣的是專業服務，如果跟客戶意思改，誰來做也沒分別，我們也不會得到尊重。而且客戶不是我們真正的客戶，我們做的廣告是給客戶的顧客看，如果我們認為客戶的顧客會喜歡我們的廣告，就不應隨意修改。再者，廣告公司的成本就是時間，每一次改動，成本便疊加上去，隨意讓客戶修改是死路一條。

有些人認為「顧客永遠是對的」，客戶要甚麼便給甚麼好了。反正廣告沒有公式可循，品牌銷售也受很多因素影響，萬一堅持不改但銷售欠佳，廣告公司還會成代罪羔羊。況且如果企得太硬，即使可保留「原汁原味」，但弄到客戶不高興，還是會被炒。

所以我認為廣告人不應鐵板一塊，要知所進退。我認為應該要有底綫思維，如果某部分改動後，會大大削弱效果的話，便不惜失去客戶也要堅持，反正出街後效果欠佳也保不住客戶。但即使堅持，也要態度良好，心平氣和，可以失去客戶，但不可以失去風度。還有，在合約上應寫明只可以改多少次，再改便加錢，或改動到一定次數後，只收一個基本費用，然後請客戶另覓高明。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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