夜遊釜山好去處 燦爛海雲台光之慶典

除首爾外，釜山亦是港人遊韓國的另一人氣目的地。提起釜山，第一印象都是蔚藍大海，但其實夜幕低垂後，這個港口城市有着與白天截然不同的迷人景色，精選3大夜遊好去處，為冬日飛韓國做足準備。

海雲台光之慶典

每年冬

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