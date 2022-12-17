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夜遊釜山好去處 燦爛海雲台光之慶典

副刊版 2022/12/17

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除首爾外，釜山亦是港人遊韓國的另一人氣目的地。提起釜山，第一印象都是蔚藍大海，但其實夜幕低垂後，這個港口城市有着與白天截然不同的迷人景色，精選3大夜遊好去處，為冬日飛韓國做足準備。

海雲台光之慶典

每年冬

...

欄名 : 新鮮熱辣

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