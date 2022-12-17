酒店推世界盃冠軍季軍賽宵夜美食 為心愛球隊吶喊打氣 副刊版 2022/12/17 分享： 分享： 四年一度的世界盃終於來到尾聲，香港時間今晚及明晚分別舉行季軍及冠軍賽，有酒店特別在這兩天推出世界盃宵夜自助餐及酒吧小食，讓大家邊品嘗美饌邊睇刺激的足球賽事。 超過30款小食 九龍海逸君綽酒店 九龍海逸君綽 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 夜遊釜山好去處 燦爛海雲台光之慶典 今日 夜遊釜山好去處 燦爛海雲台光之慶典 摩登燒臘店 期間限定煲仔飯 2022/12/12 摩登燒臘店 期間限定煲仔飯 PHI Coffee & Pancake聯乘姆明一族 主打造型食物及限量珍藏禮盒 2022/12/10 PHI Coffee & Pancake聯乘姆明一族 主打造型食物及限量珍藏禮盒 童真藝趣體驗 孩子擔當慈善拍賣官 2022/12/09 童真藝趣體驗 孩子擔當慈善拍賣官 天際100「聖誕歡聚在天際」 聖誕主題美食及打卡位 2022/12/07 天際100「聖誕歡聚在天際」 聖誕主題美食及打卡位 香港 酒店 餐廳 美食 德國 尖沙咀 足球 意大利 酒吧 蝦