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酒店推世界盃冠軍季軍賽宵夜美食 為心愛球隊吶喊打氣

副刊版 2022/12/17

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四年一度的世界盃終於來到尾聲，香港時間今晚及明晚分別舉行季軍及冠軍賽，有酒店特別在這兩天推出世界盃宵夜自助餐及酒吧小食，讓大家邊品嘗美饌邊睇刺激的足球賽事。

超過30款小食 九龍海逸君綽酒店

九龍海逸君綽

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欄名 : 新鮮熱辣

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