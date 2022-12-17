  • 14°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 02:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤

置業家居 2022/12/17

分享：

分享：

【分析】受加息及疫情夾擊下，引致樓價由年初起持續回落，並出現「愈跌愈少人買」的現象，雖然早前本港銀行經已加息，供樓人士負擔加重，但樓價回落仍有助抵銷供樓支出上升，故此在淡市中，吸引一批自用客趁低吸納，

...

欄名 : 封面故事

相關文章

樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？
今日
樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？
天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房
今日
天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房
【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理
今日
【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理
【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景
今日
【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景
【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用
今日
【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用

你可能感興趣

樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？
今日 01:00
樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？
天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房
今日 01:00
天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房
【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理
今日 01:00
【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理

最新專欄文章 更多

樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？
今日
樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？
【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成
今日
【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成
【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大
今日
【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大
【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房
今日
【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房
富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平
今日
富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平
股票 銀行 二手市場

上一篇文章

樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？

下一篇文章

天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？