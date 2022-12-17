新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤

【分析】受加息及疫情夾擊下，引致樓價由年初起持續回落，並出現「愈跌愈少人買」的現象，雖然早前本港銀行經已加息，供樓人士負擔加重，但樓價回落仍有助抵銷供樓支出上升，故此在淡市中，吸引一批自用客趁低吸納，

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