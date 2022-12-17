新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 【分析】受加息及疫情夾擊下，引致樓價由年初起持續回落，並出現「愈跌愈少人買」的現象，雖然早前本港銀行經已加息，供樓人士負擔加重，但樓價回落仍有助抵銷供樓支出上升，故此在淡市中，吸引一批自用客趁低吸納， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 今日 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 今日 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景 今日 【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 今日 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 你可能感興趣 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 01:00 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 今日 01:00 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 今日 01:00 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 最新專欄文章 更多 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成 今日 【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成 【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大 今日 【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大 【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房 今日 【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房 富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平 今日 富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平 股票 銀行 二手市場