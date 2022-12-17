天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 【直擊新界屋苑3房成交】新界區向來為筍盤集中地，備受追求空間的換樓客歡迎，當中天水圍及屯門一帶，更不乏叫價低於$500萬的3房放盤。 被譽為「上車樂園」的天水圍嘉湖山莊，屋苑的3房戶造價由年中起已累跌約 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 今日 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 今日 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景 今日 【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 今日 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 你可能感興趣 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 01:00 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 今日 01:00 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 今日 01:00 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 最新專欄文章 更多 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成 今日 【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成 【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大 今日 【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大 【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房 今日 【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房 富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平 今日 富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平 放盤 二手市場 嘉湖山莊 恒順園 恒福花園 新屯門中心 海濱花園 麗城花園 怡心園