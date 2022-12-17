天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房

【直擊新界屋苑3房成交】新界區向來為筍盤集中地，備受追求空間的換樓客歡迎，當中天水圍及屯門一帶，更不乏叫價低於$500萬的3房放盤。

被譽為「上車樂園」的天水圍嘉湖山莊，屋苑的3房戶造價由年中起已累跌約

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