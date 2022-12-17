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【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理

置業家居 2022/12/17

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單位：3座中層D室

實用面積：693平方呎（間隔：3房套）

叫價：$780萬（呎價：$11,255）

單位特色：單位備有企理裝修及傢俬，外望山景；叫價較中銀估價$808萬低約3.47%。

單位提供：利嘉閣（

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欄名 : 封面故事

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