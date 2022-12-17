【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用

單位：6座低層D室

實用面積：637平方呎（間隔：3房套）

叫價：$630萬（呎價：$9,890）

單位特色：單位以市價放售，料有約3%至5%議幅；整體裝修企理之餘，開則亦四正，便於布局。

單位提供：祥益（

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入