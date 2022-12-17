富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平

【直擊港九屋苑3房成交】樓價由年初起持續回落，不少屋苑的3房戶成交價，就與過往市況暢旺時的2房造價相若，近期港島區就不乏3房戶以低價易手，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角富澤花園富慧閣低層F室

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