富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 【直擊港九屋苑3房成交】樓價由年初起持續回落，不少屋苑的3房戶成交價，就與過往市況暢旺時的2房造價相若，近期港島區就不乏3房戶以低價易手，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角富澤花園富慧閣低層F室 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 今日 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 今日 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 今日 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景 今日 【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景 你可能感興趣 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 01:00 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 今日 01:00 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 今日 01:00 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 最新專欄文章 更多 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成 今日 【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成 【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大 今日 【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大 【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房 今日 【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 今日 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 放盤 二手市場 富澤花園 城市花園 宇晴軒 黃埔花園 麗港城