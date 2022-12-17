【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房

單位：1座低層D室

實用面積：516平方呎（間隔：純3房）

叫價：$680萬（呎價：$13,178）

單位特色：此為南豐新邨的3房入場放盤，座向東南，享內園景，備有基本裝修。現時叫價$680萬，較中銀估價$

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