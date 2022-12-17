【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大

單位：6期蘭秀道23號低層C室

實用面積：709平方呎（間隔：3房套）

叫價：$808萬（呎價：$11,396）

單位特色：此為美孚新邨6期的入場3房套單位，叫價較6期同類3房套戶市價約$880萬低約

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