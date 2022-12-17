【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 單位：C座中層05室 實用面積：570平方呎（間隔：3房套連儲物室） 叫價：$555萬（呎價：$9,737） 單位特色：單位備有企理木系裝修，感覺時尚舒適，其叫價較滙豐估價$618萬低逾一成。 單位提供：港置 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 今日 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 今日 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 今日 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景 今日 【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景 你可能感興趣 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 01:00 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 今日 01:00 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 今日 01:00 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 最新專欄文章 更多 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 今日 樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大 今日 【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大 【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房 今日 【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房 富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平 今日 富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 今日 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 美孚新邨 二手市場 放盤